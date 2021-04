Uomini e Donne, Eugenia torna per Massimiliano? Le anticipazioni. Durante la puntata andata in onda oggi, abbiamo visto la corteggiatrice lasciare il programma in lacrime

Delle parole che Eugenia non si aspettava… Cosa fareste al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/YX6jCThlUx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Oggi è andata in onda una puntata di Uomini e Donne davvero molto particolare. Eugenia ha realizzato di provare un sentimento molto forte per il giovane tronista Massimiliano, così ha cercato di capire se questo sentimento è ricambiato ma il tronista le ha rivelato di non provare la stessa attrazione fisica che provava per le altre ragazze. Maria De Filippi ha consigliato alla ragazza di andare via e pare che questa sia stata la chiave vincente: Massimiliano ha sentito la sua mancanza appena è andata via e ha chiesto a Maria di poterla raggiungere fuori dagli studi della Mediaset.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Uomini e Donne, Eugenia ritorna? Le anticipazioni

Eugenia ha preso una decisione! Massimiliano riuscirà a farle cambiare idea? ORA a #UominieDonne… pic.twitter.com/KqkN55D3H5 — Witty TV (@WittyTV) April 16, 2021

Stando a quanto trapela dai vari siti internet, sembra che sia riuscito finalmente a riprendere il loro rapporto. Ha deciso di uscire in esterna con lei e con la nuova ragazza, Federica. Dunque ha lasciato a casa Vanessa. Per quanto riguarda invece Giacomo, ha deciso di conoscere nuove ragazze e questa è stata una decisione piuttosto inaspettata perché le corteggiatrici pensavano di essere vicine ad una scelta. Pare che nella prossima puntata abbia deciso di lasciare a casa Carolina e di approfondire la conoscenza con Martina e la nuova arrivata. Intanto si vocifera che Ida Platano potrebbe essere uscita con Luca, che aveva visto da casa, ma anche con Marco con il quale aveva ballato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

"Tu sei un po' freddo con lei oggi…" Siete d'accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

I telespettatori cominciano ad avere le loro preferenze e oggi il web ha sofferto con Eugenia quando l’ha vista andare via, quindi in tanti saranno certamente felici di vederla rientrare in studio dopo questa puntata.