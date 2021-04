La stessa polizia di Chicago ha diffuso il VIDEO della sparatoria in cui un agente ha ucciso un 13enne disarmato. Violente proteste negli Usa

Una nuova ondata di proteste sta travolgendo gli Stati Uniti. L’origine delle tensioni fra società civile e polizia è Chicago, dove un agente ha sparato e ucciso il tredicenne Adam Toledo, uccidendolo. Il ragazzino di origine ispanica era disarmato e aveva alzato le mani in segno di resa. Immediate le reazioni della comunità latina e dei sostenitori di Black Lives Matter.

Negli Stati Uniti appena tre giorni fa era stato registrato l’ultima uccisione per mano della polizia di un ragazzo appartenente ad una minoranza. A Minneapolis, la stessa città di George Floyd, una poliziotta aveva fatto fuoco contro un ventenne di colore. Si giustificherà dicendo di aver confuso l’arma con il teaser, un dispositivo che stordisce tramite una scossa elettrica, ma che non è letale.

Usa, polizia uccide un 13enne disarmato. Violente proteste

🔫#USA 🇺🇸 Tensione alle stelle a #Chicago, dove un agente ha ammazzato il 13enne “ispanico” #AdamToledo. Nel video pubblicato dalla polizia si vede il ragazzino che si volta, prova a sollevare le mani, come ordinato dall’agente, ma viene immediatamente colpito. RIP🕯 pic.twitter.com/BkAEboCuYC — Asiablog.it (@Asiablog_it) April 16, 2021

La morte di Adam Toledo è avvenuta due settimane fa, la notte del 29 marzo. Ieri però la stessa polizia di Chicago ha pubblicato un video di pochi secondi, in cui si vede il poliziotto Eric Stillman, 34 anni, inseguire il ragazzino in un vicolo. L’agente gli ordina di fermarsi e di gettare a terra l’arma che avrebbe tenuto in mano. Tuttavia Adam non aveva alcun tipo di arma con sè.

Adam si ferma e si volta: è un ragazzino come tanti, indossa un cappellino, i jeans e una felpa. Il tredicenne alza le mani, ma pochi istanti dopo viene raggiunto da un proiettile al petto e muore sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo portati avanti dagli altri agenti presenti all’inseguimento. In seguito nelle vicinanze sarà rinvenuta una pistola, ma non è certo che appartenesse al ragazzino.

Il filmato sta facendo il giro delle televisioni e del web. A Chicago e nei dintorni sono cominciate delle manifestazioni. Il sindaco della città, Lori Lightfoot, pur condannando l’operato dell’agente e definendo il video “atroce e straziante“, sta tentando di far mantenere la calma. Si teme infatti che un aumento delle proteste sfoci in violenti scontri con la polizia.