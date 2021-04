Valeria Fabrizi, chi è? Marito, carriera e figli dell’ospite di Canzone Segreta

Valeria Fabrizi sarà ospite della quinta puntata di Canzone Segreta, conosciamola meglio: dettagli sulla vita e la carriera dell’attrice

Volto storico del cinema italiano, dagli esordi risalenti a metà degli anni ’50, Valeria Fabrizi sarà ospite della quinta puntata di Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi. Un’emozionante viaggio nella sua vita, non sempre semplice, ma sicuramente ricca di emozioni. Una carriera tra le più longeve, fino al celebre ruolo di suor Costanza in Che Dio ci aiuti: conosciamo meglio l’attrice.

Valeria Fabrizi: marito, carriera e figli della celebre attrice

Nata a Verona il 20 ottobre del 1936, Valeria Fabrizi non ha trascorso una semplice infanzia. Orfana di guerra, il padre venne catturato dai tedeschi per essere spedito nei lager in Germania. Amica fin dalla giovinezza di Walter Chiari, vicino di casa nella sua città, ha condiviso con l’attore un rapporto profondo di affetto e stima fino alla sua morte.

Si afferma come attrice cinematografica, e esordisce nel 1964 in televisione accanto a Tata Giacobetti del Quartetto Cetra, nome d’arte di Giovanni Giacobetti, diventato poi il marito. Ha confessato in seguito di essere rimasta molto colpita, fino a innamorarsene, dal rispetto che le riservava il cantante, scomparso per un infarto nel 1988.

La sua carriera non ha mai subito una battuta d’arresto, e anche negli ultimi anni è stata protagonista nel panorama contemporaneo. Al cinema con “Notte prima degli esami” e “Se mi vuoi bene” per la regia di Fausto Brizzi, “Non c’è campo“, regia di Federico Moccia, “Ricchi di fantasia“, regia Francesco Miccichè, ma soprattutto in televisione, nelle fiction di successo “Il paradiso delle signore” e “Che Dio ci aiuti“, dimostrandosi davvero inarrestabile.

Persino il brutto male che l’ha colpita, senza mai aver specificato con esattezza la sua natura, non ha influito sulla determinazione dell’attrice, che ha continuato a lavorare, fino a farsi operare, sconfiggendo così la malattia.

Con il marito ha avuto la figlia Giorgia Giacobetti, che ha seguito le orme della madre per lavorare nello spettacolo, ma dietro le quinte, lontano dai riflettori. Per ben 12 anni è stata responsabile del settore spettacolo nel Maurizio Costanzo Show, e nel 2005 ha fondato la sua agenzia di comunicazione.

Una vita vissuta pienamente quella di Valeria Fabrizi, ricca di momenti importanti e traguardi raggiunti, che renderà indubbiamente emozionante la sua ospitata a Canzone Segreta, in onda questa sera su Rai 1.