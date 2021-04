Verissimo, tempo di cambiamenti? Cosa sta per accadere

Tempo di cambiamenti per Verissimo, il seguitissimo programma di Silvia Toffanin. Ecco cosa accadrà da domani.

Aria di cambiamenti negli studi di Verissimo. L’amato programma di Silvia Toffanin andrà in onda domani con una novità.

Tra gli ospiti in studio spiccano i nomi di Rosa di Grazia e Enula Bareggi, le due concorrenti uscite da Amici. Entrambe racconteranno il loro percorso nel programma. In particolare la di Grazia tratterà delle ostilità vissute in questi mesi. Dopo il suo addio alla scuola è stata vittima di pesanti messaggi da parte del pubblico. A criticarla aspramente è stata anche la coach Alessandra Celentano.

Quest’ultima sarà tra i volti di Verissimo nella puntata di domani. Accanto alle ex allieve sarà la volta della maestra di ballo. La Celentano sarà ospite insieme a Rudy Zerbi. I due coach della trasmissione di Maria de Filippi si confronteranno per la prima volta in un’intervista congiunta. A questi poi susseguirà la nota attrice Marisa Laurito. Quella di domani sarà una puntata ricca di sorprese come ogni appuntamento della Toffanin. Inoltre questa volta è previsto un cambiamento nel palinsesto.

Verissimo, cambia: la notizia lanciata sui social

Sulla pagina Instagram ufficiale del programma poche ore fa è stata pubblicata una storia particolare. Quest’ultima ha comunicato un cambiamento in arrivo. Domani il programma andrà in onda a partire da un orario diverso. Dalle 17 sarà trasmesso il format della Toffanin. La splendida presentatrice darà voce alle storie degli ospiti nel tardo pomeriggio.

Arrivato alla venticinquesima edizione, il format negli anni è andato in onda a partire dalle 15,30 o alle 16. Sono quindici gli anni di conduzione di Silvia Toffanin. La moglie di Pier Silvio Berlusconi, è molto amata dal pubblico.

La conduttrice, classe 1979, si sempre mostrata molto sensibile e accomodante nei confronti dei tanti ospiti che si sono susseguiti nel tempo.