Veronica Peparini, l’insegnate più attraente è ad Amici: strepitosa – FOTO

La coreografa Veronica Peparini, sublime professionista e seducente insegnante, incanta i fan su Instagram: fascino unico

Classe 1971, Veronica Peparini a 50 anni vanta una forma pazzesca davvero ineguagliabile. Merito del tempo trascorso ad allenarsi per la sua più grande passione, la danza, alla quale si dedica dall’età di 11 anni. Trasformatasi ben presto in eccelsa competenza, ha lavorato con artisti dal calibro di Luciano Pavarotti, Ricky Martin, Robbie Williams e tanti altri.

Finita la sua carriera come ballerina, possedeva tutti gli strumenti per diventare la straordinaria coreografa che è oggi. Insegnante di danza nella scuola di Amici, non manca di esibire look di tendenza in puntata, che valorizzano la sua bellezza esplosiva, condividendone le immagini sui social.

LEGGI ANCHE-–> Rosa Di Grazia, da Amici a Verissimo dopo le minacce ricevute

Veronica Peparini, tutto il suo fascino in una foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

LEGGI ANCHE-–> Stefano De Martino: il ballerino torna in pista ma qualcuno lo bacchetta – VIDEO

Caschetto biondo che evidenzia lo sguardo penetrante, fisico atletico e seducente, il fascino irresistibile dell’insegnante: Veronica Peparini vanta un potere seduttivo davvero fuori dal comune.

Lo sa bene Andreas Muller, suo attuale compagno ed ex vincitore di Amici che, secondo le indiscrezioni, avrebbe segnato la fine del matrimonio della coreografa con l’ex marito Fabrizio Prolli. Conquistato dal fascino dell’insegnate di danza e ricambiato, hanno condiviso il più autentico dei sentimenti, trasformatosi presto in amore.

Ma il potente carisma della coreografa colpisce proprio tutti, e lo dimostra la sua pagina Instagram, che totalizza ben 820 mila followers. L’ultimo scatto postato è stato acclamato dai fan, dove esibisce un outfit elegante e nel contempo sensuale.

Corpetto di pizzo audace inserito nel pantalone a vita alta, sandali minimal e giacca glamuor: splende di bellezza e annienta ogni tipo di concorrenza, qualora ci fosse. Segue la foto in compagnia dell’insegnante di canto a capitanare la squadra, Anna Pettinelli, anch’essa estremamente apprezzata dal pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ma non ci sono dubbi sulla capacità di superarsi di Veronica Peparini, che domani sera potrà nuovamente stupire nella prossima puntata del serale di Amici.