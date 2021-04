La favolosa procuratrice sportiva, attrice e showgirl argentina ha pubblicato una foto scattata in casa sua: eccola!

Nella didascalia della foto, postata meno di un’ora fa, Wanda ha scritto la citazione seguente: “Ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che smette di esistere“.

La foto, scattata in casa, la immortala riflessa nello specchio con indosso una t-shirt nera, un paio di shorts inguinali ed un paio di scarpe da ginnastica: oggi la moglie di Mauro Icardi è bella come non mai!

Il post ha spopolato sul web, con più di 60.000 mi piace e 340 commenti scritti da utenti che la seguono con stima e affetto e che la sommergono di complimenti e apprezzamenti di ogni genere.

Wanda Nara passeggia coi leggings e si gira tutta Milano: irresistibile! – FOTO

Proprio ieri, la bellissima ex opinionista del Grande Fratello VIP ha condiviso con i suoi 7,6 milioni di followers una foto scattata per le strade di Milano: l’immagine ti manda al manicomio!

L’outfit che indossava è composto da: un giacchetto di jeans, un paio di leggings neri, le scarpe da ginnastica, una borsa gialla e gli occhiali da sole.

Nello scatto pubblicato, Wanda Nara posava in piedi e leggermente girata, tanto da far risaltare il fondoschiena ancora più esposto grazie ai collant.

I fan della signora Icardi hanno apprezzato molto il post e le hanno lasciato circa 200.000 like e quasi 1.000 commenti.

Una cosa è certa: con questo stile e questa bellezza Wanda ha incantato tutta Milano, nonché il web intero!