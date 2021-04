Zoe Cristofoli vestita solo di tatuaggi è da ola…pazzesca! – FOTO

Zoe Cristofoli sempre più scatenata sui social si mostra vestita soltanto con i suoi tatuaggi e si infiamma il tifo da stadio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli, prossima a raggiungere il traguardo del milione di follower su Instagram, ha deciso di mettere a dura prova il sangue freddo dei suoi ammiratori. La bella modella veronese infatti è ormai diventato un volto noto dei social grazie, non solo alla sua vita privata e all’impareggiabile bellezza, ma anche ai particolari tatuaggi che le impreziosiscono il corpo. Ne ha infatti tantissimi, alcuni le arrivano fin sotto il mento, e spesso non perde occasione per mostrarli. Nell’ultima foto pubblicata sul noto social network Zoe ha deciso evidentemente di far saltare il banco concedendosi con addosso soltanto un intimo nero. Appoggiata ad una parete e tenendo i muscoli del corpo in tensione mette appunto ben in evidenza proprio i tatuaggi. La scelta di scattare la foto in bianco e nero non fa che risaltare la sinuosità delle sue forme ed accendere i desideri non troppo nascosti dei fan.

La vita privata di Zoe Cristofoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Anche se la sua vita privata è ormai da tempo sulle pagine dei settimanali di gossip in realtà non si sa molto della bella Zoe Cristofoli. Ad attirare l’attenzione della stampa sulla sensuale influencer e modella sono state soprattutto le relazioni con personaggi noti che ha avuto negli ultimi anni. Ad alimentare il gossip è stata in particolar modo la storia d’amore, seppur breve, che ha avuto con Fabrizio Corona. Sembra che la modella abbia deciso di troncare la relazione con il re dei paparazzi dopo aver letto alcuni sms “compromettenti” sul suo telefono. Un’ipotesi che però la stessa Zoe ha voluto smentire dando la colpa della loro rottura alla mancanza di rispetto. Recentemente è salita agli onori delle cronache grazie all’amore iniziato da poco con il terzino del Milan Theo Hernandez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

La coppia, pur restando molto gelosa della propria privacy, sembra procedere davvero a gonfie vele. A testimoniarlo ci sono alcuni scatti pubblicati sui profili Instagram dei due innamorati. Belli, giovani e di successo hanno entrambi tutte le carte in regola per vivere insieme un meraviglioso futuro radioso.