Aida Yespica bellissima nelle stories con un top scollato-FOTO

La Yespica condivide una foto nelle stories Instagram in cui fa la linguaccia e appare stupenda con un top scollato

Aida Yespica fa gli auguri ad un amico condividendo su Instagram una foto dei due abbracciati. Lei indossa un top scollato magnifico e fa la linguaccia. Sul suo profilo Instagram la bella Yespica appare sempre più sensuale. I suoi scatti fanno impazzire il web. Non condivide però molte foto, l’ultima risale all’11 marzo dove appare con indosso una felpa della jordan bianca.

Vita privata e Carriera di Aida Yespica

La bella Yespica è una modella ed il suo percorso è nato dopo aver partecipato a Miss Venezuela. Successivamente si è trasferita a Milano nel 2000 per fare la modella. Nel 2003-2004 esordisce in televisione nel programma su Rai 2 Bulldozer. Ha poi partecipato all’Isola dei famosi dove è diventata nota per un litigio molto accesso con Antonella Elia, le due sono anche arrivate alle mani. Sono poi intervenuti gli altri naufraghi. Ha poi fatto molti calendari sexy e servizi fotografici senza veli che l’hanno resa ancora più famosa al pubblico. Faceva anche parte della Compagnia del Bagaglino ed è stata inviata per Lucignolo. Dopo lo scandalo di Tangentopoli la Yespica è andata via dall’Italia, ha vissuto in America dove c’è il padre di suo figlio Matteo Ferrari.

Ma i due sono separati dal 2009. Ha avuto poi una stria con Leonardo Gonzales e Roger Jerkins. Oggi è tornata finalmente in Italia dove ha ricominciato dalla sua carriera partecipando al Grande Fratello Vip. Ad oggi il suo compagno è Giuseppe Lama, imprenditore. Era anche entrato nelle casa del Grande Fratello per salutare la sua compagna. Dopo l’uscita della Yespica però i due sono entrati in crisi ma hanno risolto e ora sono sereni. Per la Yespica la vita non è stata molto facile, sopratutto la questione che riguarda l’affidamento di suo figlio.

Aron sta infatti più con il padre che con la madre e per un lungo periodo lei non lo ha potuto vedere per via di documenti e visti scaduti per l’America. Il padre del bambino non si è dimostrato volenteroso di venirle incontro e lei ha sofferto molto. Lei stessa però ha ammesso di aver sbagliato con suo figlio. Ad oggi lo vede quando è possibile e trascorrono dei periodi insieme che però non è come vivere insieme sempre.