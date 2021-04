Alessandra Celentano chi è? Carriera, marito, figli dell’ospite di Verissimo

Tra gli ospiti della puntata di questo pomeriggio di Verissimo ci sarà anche Alessandra Celentano. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Un cognome che la precede, tanto quanto il carattere fumantino e per nulla accondiscendente con il quale ha imparato a farsi conoscere dal grande pubblico. Lei è Alessandra Celentano, una delle nipoti di Adriano Celentano, oggi coreografa e insegnante di ballo. La sua passione per la danza nasce con lei, fin da piccola infatti ha capito che sarebbe stata la sua strada tanto da iniziare molto presto a prendere lezioni. Il suo percorso di studi l’ha portata a studiare presso l’Opera di Budapest per poi perfezionarsi e diventare una professionista sul suolo italiano.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Emanuele Filiberto come i reali inglesi: “Non devono permettersi”

Carriera e vita privata di Alessandra Celentano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

LEGGI ANCHE -> Amici 20, mai successo: nessuno se lo sarebbe aspettato. La decisione FOTO e VIDEO

La sua carriera come ballerina si afferma con l’entrata all’Aterballetto dove avrà l’occasione di lavorare con i più grandi coreografi italiani e internazionali. Diversi anni dopo inizia a essere considerata adatta al ruolo di assistente coreografo: la sua prima grande opportunità le è stata affidata dal noto Gheorghe Iancu. Acquisita l’esperienza necessaria diventa docente di ballo, ritrovandosi a lavorare presso i maggiori teatri. Dalla Scala di Milano all’Opera di Roma, la sua strada si incrocia con quella di nomi illustri del settore come Roberto Bolle e Carla Fracci.

La sua competenza nel settore la porta a essere chiamata come insegnante di danza classica e coreografa nel programma Amici di Maria De Filippi, ruolo che ricopre dal 2003. Ad oggi il pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare il suo carattere, tanto da appoggiarla nei suoi giudizi pur non sostenendo sempre i modi con i quali li espone. Nel corso delle venti edizioni si ricordano le sue litigate e i duri attacchi che alcuni degli allievi hanno subito, non rientrando nei canoni richiesti secondo lei per poter diventare dei bravi ballerini. Nel 2014 si ricorda la sua partecipazione al reality Pechino Express dove insieme a Corrado Giordani ha costituito la coppia dei coreografi.

Alessandra Celentano è sempre stata molto restia a parlare della propria vita privata della quale si conosce poco. Dopo la fine del suo matrimonio con Angelo Trementozzi, durato solo cinque anni, la coreografa si è sempre professata -almeno pubblicamente- single.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Questo pomeriggio Alessandra Celentano sarà ospite nel salotto di Verissimo insieme a Rudy Zerbi. I due sono attualmente impegnati nel serale di Amici dove svolgono il ruolo di insegnanti e capitani di una delle tre squadre presenti.