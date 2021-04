Alessandra Celentano, perché non danza più? Drammatica vicenda

Alessandra Celentano è tra gli ospiti di oggi di Verissimo. Nella sua carriera dai tanti successi ha dovuto affrontare una grave problematica.

Talentuosa, professionale e severissima. Alessandra Celentano è tra gli insegnanti storici di Amici. Dal 2003 nel programma i suoi giudizi hanno messo in riga innumerevoli allievi. E non solo. Edizione dopo edizione, la coach si è scontrata anche con gli altri insegnanti.

La nipote del celebre Adriano Celentano, oggi è tra ospiti di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin è protagonista d’intervista doppia con il collega Rudy Zerbi. I due spesso si battibeccano nel corso di Amici 20. Ma in particolare è con Lorella Cuccarini, nuova insegnante nella scuola, che sono sorte le tensioni.

54 anni, Alessandra Celentano è insegnate di ballo, coreografa ed ex ballerina. Milanese, fin da piccolissima ha frequentato corsi di danza per poi approdare all’Opera di stato di Budapest. Intorno alla metà degli anni anni ottanta è entrata nell’Aterballetto di Amedeo Amodio. Qui emerge interpretando ruoli da prima ballerina e collaborando con i principali coreografi dell’epoca. Negli anni successivi prende parte a tournèe in tutto il mondo per poi diventare maitre de ballet in molti teatri italiani. Dalla Scala di Milano, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro Comunale di Firenze.

Alessandra è riuscita a coronare il suo sogno di diventare ballerina tra sfide e cadute. Innumerevoli le ore di allenamento per poter affinare la sua tecnica. Sono stati proprio questi sforzi a comportare pesanti dolori negli arti inferiori. In particolare è stata colpita dalla sindrome dell’alluce rigido, tipica nei danzatori. Un po’ trascurata dalla ballerina, la patologia degenerativa è peggiorata nel corso del tempo. La Celentano si è dovuta sottoporre a due intervento chirurgici ai piedi e non le è stato più possibile ballare. Sebbene le sue condizioni siano migliorate non guarirà mai del tutto.

E’ dal 2013 che approda nel mondo televisivo partecipando ad Amici come insegnante. Di seguito ha preso parte al format di “Pechino Express” e “Selfie – Le cose cambiano”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è stata legata all’insegnate di karate Angelo Trementozzi. Dopo il matrimonio nel 2007 i due si sono separati nel 2012. Ad oggi la Celentano sembrerebbe essere single.