Amici 20, il momento è sconvolgente: piangono tutti. La reazione di Maria

Durante l’ultima puntata del serale di Amici arriva un momento che mette a dura prova tutto lo studio. Incredibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nel corso della puntata in onda sabato 17 aprile su Canale 5, le tre squadre si sono confrontate come sempre, senza trattenersi e lottando con le unghie e con i denti per tenersi stretto il loro posto all’interno della scuola.

Nella prima parte della trasmissione si sono sfidate le squadre di Celentano-Zerbi contro Cuccarini-Arisa e ad andare al ballottaggio è stato prima Tancredi e poi Martina, sempre della squadra delle ‘Cuccarisa’, così rinominate simpaticamente dagli avversari.

Nella seconda parte della trasmissione invece a scontrarsi con la squadra Celentano-Zerbi è stata quella capitanata da Anna Pettinelli e da Veronica Peparini.

LEGGI ANCHE —> Le cose che non sai su… Giulia De Lellis

In studio scoppiano a piangere tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE —-> Costanza Caracciolo seduta sulle scale è troppo bella per essere vera! – FOTO

Il momento più toccante arriva nel momento in cui si esibisce la ballerina Giulia.

L’allieva è una delle candidate alla vittoria finale ed è sempre la favorita dal pubblico oltre ad essere elogiata dai professori e dai giudici.

Questa volta però a far scoppiare tutti in lacrime è stata la scelta di Veronica Peparini. La maestra infatti ha spiegato che la coreografia in cui si sarebbe dovuto esibire Giulia rappresentava una persona che si confrontava con il proprio io, rispecchiato nella parte del ‘fanciullino’ che è in noi, rievocando Pascoli.

E a ballare con Giulia nelle vesti della bambina è stata la figlia di Veronica Peparini.

La piccola Olivia è stata bravissima e ha lasciato tutti di stucco ma soprattutto la tenerezza di un momento così toccante ha fatto piangere oltre che mamma Veronica anche Stefano De Martino e Stash che non si sono riusciti a trattenere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

A quel punto è dovuta intervenire Maria che ha constatato con De Martino: “Stefano, sei distrutto!” e il ballerino ha ammesso: “Se avessi visto mio figlio sul palco non so cosa avrei fatto!”