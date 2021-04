Amici 20, c’è il nuovo SPOILER: chi è eliminato? Il web non ci sta

Secondo alcune indiscrezioni è trapelato il nome del prossimo eliminato di Amici che vedremo nella puntata di questa sera, in onda su Canale 5.

Questa sera andrà in onda la prossima puntata del serale di Amici ed essendo già stata registrata si sa già qual è il concorrente che dovrà lasciare la scuola.

In questi mesi in cui i ragazzi sono stati allievi della scuola più famosa d’Italia c’è un personaggio che ha fatto molto discutere.

Questa sera dovrà dire addio ai suoi compagni ma anche ai suoi professori e se c’è chi ha creduto nel suo talento dal primo giorno, d’altra parte qualcuno ha tentato in tutti i modi di interrompere il suo percorso perché non all’altezza della scuola di Amici.

Chi è l’eliminato di questa sera?

Stiamo parlando di Martina Middidi, la ballerina latino-americana della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

E’ stata proprio quest’ultima a credere nelle sue potenzialità e a volerla far crescere artisticamente dedicandosi a lei in questi ultimi mesi.

Purtroppo Martina ha trovato un ‘avversario’ che non ha demorso addirittura accanendosi affinché potesse uscire dal talent. Stiamo parlando di Alessandra Celentano che ha sempre sostenuto che la ballerina, dati gli anni di studio che aveva alle spalle, non potesse crescere più di così e questo non era abbastanza per ritenerla una ballerina.

Stando alle indiscrezioni con Martina al ballottaggio sarebbero andati Deddy e Tancredi e mentre quest’ultimo è stato il primo ad essere salvato, Deddy avrebbe eliminato all’ultimo la giovane ballerina.