Amici 20 | Rudy spiega il ttt, Arisa ribatte con l’rc. Maria ride: “Ho capito!”

Nuovo battibecco tra Arisa e Rudy al serale di Amici 20, stavolta i toni si fanno accesi e i due iniziano a schernirsi riguardo la performance di Raffaele

È partito il serale di Amici e come ogni settimana lo scontro tra i ragazzi si fa sempre più agguerrito come anche quello tra i loro insegnanti. I battibecchi tra Arisa e Zerbi ad esempio non cessano e la performance di Raffaele contro Deddy ha sollevato un gran polverone in studio.

Ruby chiede subito ad Arisa: “Mi permetti di dire una cosa? Tu lo sai che se sei felice io sono felice…”. “Batti le mani” risponde la collega suscitando le risate degli altri giudici. “Se tu stai bene io sto bene, se provi una gioia io provo una gioia”. “Ma perché?”, “Perché mi piace vederti sorridere contenta, qual è fra i tuoi allievi quello che ti fa il brivido?”. “Mi appassionano tutti – risponde Arisa – ma se mi chiedi ora chi vuoi che si esibisca ti dico Raffaele perché Tancredi si è appena esibito”.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi e il cane uguale a Maurizio Costanzo, il VIDEO è virale

Arisa colpisce nel segno e insulta velatamente Rudy: “Sai cos’è un rc?”

LEGGI ANCHE -> Maria Pia Calzone conquista adagiandosi sul lungomare, la FOTO è sublime

Il giovane si esibisce con “La tua bellezza” di Renga ma appena termina la performance interviene Maria e blocca tutti con un’osservazione molto attenta: “Se il cameraman avesse staccato lo schermo sui volti di Arisa e Zerbi sarebbe stato disorientato, perché da una parte avrebbe avuto una persona felice di sentire un ragazzo cantare, dall’altra quella di un volto fisso a guardare per terra”.

“Lui pur di non farselo piacere non lo guarda, hai paura di affezionarti a qualcuno e non lo guardi in faccia”, interviene Arisa. “La voce di Raffaele è come quella delle sirene, ha paura di rimanerne intrappolato” ride Stefano De Martino.

Arisa spiega che per lei è stato un canto trionfale, di un crescendo, di una bellezza e sincerità pazzesca ma invece Rudy Zerbi la blocca spiegando che è stata troppo massiccia rispetto le altre volte. “Conosci il ttt Arisa? Il mondo della musica sa”. La cantante chiede interrogata cosa sia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Triplo tentativo di trasformarsi” conferma Rudy che poco dopo è a sua volta interrogato dalla giudice che chiede se sa cos’è l’rc. Maria De Filippi scoppia in una risata fragorosa e scalpita dalla poltrona: “Ho Capito!” Dopo un po’ ci arriva anche il diretto interessato: “Credo che abbia a che fare con me, giusto Rompi coglioni?”. Lo studio applaude ancora una volta alla sagacia di Arisa che no smette mai di fa sorridere.