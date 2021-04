Arisa e la dedica a Malika, lei scoppia a piangere – VIDEO

L’emozionante dedica canora di Arisa a Marika, ragazza cacciata di casa dai proprio genitori per il suo orientamento sessuale, rapisce i telespettatori.

La cantante Arisa ha dedicato, durante la messa in onda del “Maurizio Costanzo Show“, il suo brano più celebre “Sincerità”. Ad una graditissima e giovane ospite della trasmissione in prima serata. Si tratta della ventiduenne nativa di Castelfiorentino, Malika Chalhy. La sua aspra vicenda familiare che si è diramata in fretta in tutta la penisola. Per via della verità espressa ai suoi genitori nel riguardi del suo orientamento sessuale e della loro glaciale reazione priva di umanità.

Numerose sono state le celebrità che fino a questo momento, sostenute dal coro unanime di anime più semplici, che hanno agito in favore della ragazza vittima della più che discutibile mentalità appartenente alla sua stessa famiglia. In particolar modo, proprio quest’ultima dedica dell’attuale docente attiva anche nello show serale di “Amici – Maria De Filippi” su Canale 5 a Malika, ha fatto sì che i suoi telespettatori si commuovessero senza precedenti. Ecco il video del momento televisivo. Il quale adesso sta divenendo virale anche su TikTok.

Arisa sulla dedica canora a Malika. La commozione pervade il web

L’artista canora genovese ha ripreso le note del suo brano più noto per esprimere tutta la sua solidarietà in merito alla delicata faccenda delle ultime settimane. Toccando le sue corde più sensibili. Nel contenuto, adesso riproposto e condiviso in ogni dove sui social, si può osservare più attentamente come la giovane di origini toscane abbia apprezzato tale gesto.

Fin dai primi attimi, in cui la musica ha inizio ed Arisa si appresta a cimentarsi nella sua interpretazione da pelle d’oca, la razione di Malika è inconfondibile. Un mix di emozioni che è in un attimo visibile alla totalità del pubblico da casa. La ragazza si commuove. Senza doversi nascondere. Difesa stavolta dalla sensibilità che la circonda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Tra una lacrima e gli occhi fin troppo lucidi le due protagoniste, in quel momento sul palco della serata firmata dall’acclamato conduttore ed autore Maurizio Costanzo, continuano a scambiarsi una serie di inconfondibili sguardi complici. Accompagnati dal resto dei presenti. I quali rendono la performance nella sua interezza un vero e proprio successo.