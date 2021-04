Aurora Ramazzotti bellissima in dolce compagnia: record di likes – FOTO

Aurora Ramazzotti bellissima in dolce compagnia: record di likes. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato una foto insieme al suo Zagor

Aurora Ramazzotti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo di Instagram. Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è cresciuta in una famiglia con tanti valori ma anche una gran bella dose di talento che le ha permesso di diventare famosa su Instagram e conquistare più di due milioni di followers che la seguono e che apprezzano tutto quello che fa.

Aurora Ramazzotti e Zagor: lo scatto su Instagram fa record di likes

Aurora di recente ha deciso di fare qualcosa che ha fatto molto discutere: ha denunciato il catcalling sui social. Cos’è il catcalling? Stiamo parlando di molestie per strade che le donne subiscono sia in tenera età che da più adulte, da parte degli uomini che fischiano, urlano e incutono terrore. Questa denuncia sui social non è stata approvata da qualcuno che ha rimarcato con insulti che di certo non meritava, ma lei è andata avanti dritta per la sua strada.

Proprio come la sua mamma ed il suo papà, Aurora è una combattente ed è anche per questo che è molto amata sui social. Tra l’altro è davvero molto simpatica e non si fa fatica ad immaginarla al timone di un programma proprio come la sua mamma.