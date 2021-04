Barbara Pedrotti, con lo sguardo di ghiaccio fa un invito ai fan: “Non mancate” – FOTO

Barbara Pedrotti non smette di sorprendere pubblicando un selfie con quel dettaglio in più che non è sfuggito ai fan

Barbara Pedrotti si sta facendo pian piano largo nei cuori dei telespettatori grazie alla sua abilità di offrire la giusta dose di simpatia, competenza e bellezza. Molto attiva sui social è riuscita a deliziare i suoi tantissimi fan con una foto in cui protagonisti assoluti sono il suo irresistibile sorriso e lo sguardo incantatore. Pronta per iniziare una nuova puntata di Drive Up la bella Barbara si è infatti scattata un selfie nella fantastica location del Lago D’Orta in Piemonte. Alle sue spalle fa capolino una splendida auto che, manco a dirlo, ha un colore che si abbina alla perfezione ai suoi occhi chiari. La foto è stata pubblicata dalla giornalista proprio con lo scopo di dare appuntamento al suo pubblico per la puntata andata in onda su Italia 1. Al di là della curiosità di vedere i nuovi modelli di automobili presentati dal programma di certo la sua sola presenza è un motivo più che valido per restare incollati alla tv.

Barbara Pedrotti e la passione per i motori

Essere alla guida di una trasmissione dedicata ai motori come Drive Up è per Barbara Pedrotti quasi un sogno che si realizza. Inaspettatamente infatti la bella giornalista ha per i motori una grandissima passione trasmessa dai suoi genitori. La cosa insolita è che non ha mai avuto paura di sporcarsi le mani di grasso. È lei stessa ad averlo raccontato in una recente intervista nella quale ha ricordato quanto amasse da piccola aiutare suo padre in garage. “Già da bambina ero perfettamente in grado di montare un carburatore – ha rivelato la giornalista – mi piacevano i libri sulla Formula 1 e il mio mito era Ayrton Senna“.

La passione per i motori l’ha portata anche a tentare di correre sulle moto a livelli agonistici. Purtroppo un incidente al ginocchio ha costretto Barbara ad abbandonare il suo sogno di competere su una rombante sella. Non a caso quando ha compiuto 18 anni ha chiesto in regalo quello di poter andare al circuito del Mugello. Il sogno era quello di incontrare il suo idolo delle due ruote Valentino Rossi.