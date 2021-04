Claudia Magnabosco: una nuova star di Instagram, bellissima – FOTO

Chi è Claudia Magnabosco? Su Instagram spuntano le prime foto ed i fan sono molto contenti di questa nuova conquista, i dettagli

Sul web spunta una nuovo profilo, seguito già da più di duecento mila follower. Stiamo parlando di Claudia Magnabosco, influencer e imprenditrice. E’ la fondatrice di Room 401, una boutique online pronta a regalare grandi emozioni alle persone. La donna si sta facendo conoscere giorno dopo giorno sui social, il suo lavoro va a gonfie vele e la carriera è appena iniziata. Scopriamo qualcosa in più su la Magnabosco.

Claudia Magnabosco: cosa sappiamo di lei?

Ambasciatrice della prima boutique social italiana, imprenditrice e influencer , Claudia Magnabosco si sta facendo strada nel mondo della moda e sembra aver preso la strada giusta. Sono sempre di più le persone che si affidano a lei e nel suo negozio online ci sono molti prodotti super e fantastici, come lei. Su Instagram non perde occasione di mostrate i suoi outfit migliori e il sorriso è il suo biglietto da visita. Solarità, energia, brillantezza, la Magnabosco è una vera forza della natura. Non manca mai il buongiorno ed oggi l’influencer ha deciso di indossare un completo primaverile dal tono giallo.

La giovane imprenditrice è alla continua ricerca di persone da inserire nel suo staff, se il tuo sogno è quello di diventare un’influencer hai trovato il caso che fa per te.