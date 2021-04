L’influencer romana, uscita dal programma Uomini e donne, è amatissima sui social e dal pubblico. Ma quali sono quelle cose di lei che ancora non conosciamo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis cresce a Pomezia, un piccolo paese del litorale laziale a pochi passi dalla Capitale, nel 1996. E’ molto legata alla sua famiglia composta dalla madre, il padre, il fratello e la sorella maggiore che però è figlia solamente della stessa mamma. Quest’ultima ha due bambine, Matilde e Penelope, che sono l’amore di zia Giulia.

La bella influencer oggi sui social conta la bellezza di 5 milioni di followers e grazie ai suoi consigli sul beauty e la sua passione per la moda i suoi fans non si perdono nemmeno una stories.

Dopo la sua travagliata storia con Andrea Damante, conosciuto durante il programma Uomini e donne, ha avuto una relazione con il cantante Irama e una con Andrea Iannone fino a tornare tra le braccia dell’ex tronista per poi rilasciarlo e vivere una bellissima storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, nipote dell’omonimo fondatore dell’azienda di armi.

LEGGI ANCHE —-> Irama ospite a Canzone Segreta. 5 curiosità su di lui

Ma quali sono quelle curiosità su Giulia che ancora non conosciamo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LEGGI ANCHE —> Le curiosità che non sapete su… Federica Pellegrini

IL DRAMMA DI AMATRICE

Durante il tragico terremoto avvenuto ad Amatrice nel 2016, ha perso sua zia e suo cugino.

IL SUCCESSO DEL SUO LIBRO

Grazie al libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, scritto insieme a Stella Pulpo, in cui ha raccontato i motivi della fine della sua storia con Andrea Damante, si è collocata in cima alla classifica dei libri più venduti del 2019, con più di 100 mila copie acquistate dai suoi fans in pochi mesi. Alla fine è risultato essere il libro più venduto in Italia su Amazon.

CANZONE PREFERITA

La sua cantante preferita è Elisa e la sua canzone ‘Qualcosa che non c’è’, con la frase “E se c’è un segreto è fare tutto come se vedessi solo il sole” che si è tatuata sulla spalla destra.

LA SUA CARRIERA

In pochissimo tempo la carriera di Giulia è decollata e il suo successo oltre ad essere inarrestabile sui social l’ha resa un personaggio versatile in grado di saper fare tutto. Ha scritto un libro, ha condotto alcuni contenuti su Witty Tv e su Mediaset Play e quest’estate la vedremo al timone di Love Island su Real Time, è una modella di diversi brand di moda, è stata protagonista di alcuni videoclip musicali del suo ex Andrea Damante nonché protagonista del film di Michela Andreozzi ‘Genitori vs Influencer’ insieme a Fabio Volo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LE DIFFICOLTA’ CHE HA VISSUTO SUA MADRE

Al Grande Fratello raccontò la storia dolorosa di sua mamma: “Lei era una ragazza madre, a 19 anni ha avuto una figlia. Il suo uomo di allora se ne è andato subito. Quella figlia è mia sorella. Quando ha conosciuto mio padre mia sorella aveva tre anni. Io sono arrivata quando lei aveva 32 anni. Dopo mia mamma ha provato ad avere un figlio, ma ha quasi rischiato la vita per un aborto grave. Gli hanno detto che non avrebbe più potuto avere figli e invece poi è arrivato mio fratello”. I genitori non si sono mai sposati, tuttavia la loro relazione non è stata solo rose e fiori. Quando Giulia era adolescente sua madre e suo padre si separarono, pare per un tradimento dell’uomo e lei ha deciso di chiudere i ponti con il padre perché lo riteneva responsabile della dolorosa separazione. Dopo circa un anno la famiglia si riunisce ma Giulia va a vivere dalla nonna perché non riesce a riaccettare il padre. Cosa che avviene gradualmente e dopo 3 anni Giulia torna a casa. Oggi suo papà è un suo punto di riferimento.

IL CELEBRE AMORE DELLA MAMMA DI GIULIA

Quando la mamma di Giulia era giovane e ancora non aveva conosciuto quello che poi sarebbe diventato il padre dei suoi due figli e compagno di vita, ha vissuto un lungo fidanzamento con un personaggio che oggi è molto famoso. Stiamo parlando del celebre attore Claudio Amendola, oggi felicemente sposato con Francesca Neri. Questo aneddoto lo raccontò Giulia nel corso di un’intervista ma ancora non è arrivata la conferma o la smentita del diretto interessato.

IL TRAUMA VISSUTO CON IL SUO PRIMO FIDANZATO

Quando Giulia era giovanissima, prima di conoscere Andrea Damante ha vissuto una relazione con un ragazzo del suo stesso paese. Purtroppo questa storia d’amore si è trasformata in un incubo tanto che la stessa influencer successivamente ha deciso di parlare. “Il mio ex fidanzato mi picchiava, si era presentato come un principe azzurro ma l’alcol lo trasformava. Non l’ho mai denunciato e all’epoca pensavo che la colpa fosse solo mio ma bisogna reagire!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

RITOCCHINI

Giulia ha ammesso di essersi rifatta il seno dopo il programma ‘Uomini e donne’ quando era fidanzata con Andrea Damante tanto da aver scelto insieme a lui la dimensione giusta da fare. Inoltre ha ammesso anche di aver fatto qualche punturina alle labbra.