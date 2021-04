Dayane Mello esagera su Instagram: la brasiliana ha appena pubblicato uno scatto in cui indossa un bikini estremamente sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La 32enne ha concluso al quarto posto: durante la sua permanenza nella casa, ha subito un lutto incredibile. Il 3 febbraio, infatti, ricevette la notizia della scomparsa del giovanissimo fratello Lucas a causa di un incidente stradale.

Stando ad alcuni rumors, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra la modella e Mario Balotelli. I due si frequentarono già nel 2010. La nativa di Joinville, comunque, continua ad infiammare i social network con i suoi scatti mostruosi. L’ultima foto apparsa sul web è decisamente disarmante: Dayane in bikini è una bomba sexy.

Dayane Mello esagera in bikini: fisico da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane, poco fa, ha mandato in orbita i suoi followers condividendo una fotografia paurosa. La bella modella e showgirl indossa un bikini favoloso che copre ben poco. Il suo corpo fa letteralmente sognare gli utenti dei network. La 32enne ha un fisico marmoreo: il suo décolleté è da brividi mentre il suo addome merita solo applausi. Come se non bastasse, le sue gambe mostruose in primo piano sono illegali.

“Nature”, ha scritto nella didascalia. Come se non bastasse, la brasiliana ha anche utilizzato l’hashtag #bikinimania sottolineando la sua passione verso questo tipo di costume. Il post non è ovviamente passato in secondo piano e ha già collezionato più 63mila likes e tanti commenti.