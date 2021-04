L’ultimo scatto postato dalla giornalista Diletta Leotta ha fatto sussultare i fan, in canotta bianca e occhiali è un tripudio di bellezza mozzafiato

La giornalista sportiva Diletta Leotta in queste settimane è al centro del gossip per la sua storia d’amore con Can Yaman, il bell’attore turco con cui ha intrecciato una meravigliosa storia d’amore da qualche mese.

Per lei non solo la bella notizia della convivenza con Can a Roma, dove la coppia sembra essersi trasferita in pianta stabile, ma anche la partecipazione nel cast della seconda edizione del reality show prodotto da Prime Video, “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”. Inoltre è ancora voce pulsante nel programma radiofonico 105 “Take Away” e sulle reti di DANZ dove allieta le partite di campionato.

Diletta Leotta blocca il web, troppo bella in canotta. Il seno in primo piano e nient’altro

Non solo divertimento ma anche tanto studio per Diletta che non si tira mai indietro quando c’è da imparare. Nell’ultimo scatto che ha postato poco fa sulla sua pagina Instagram, dove conta 7,7 milioni di follower, la vediamo alla scrivania mentre siede composta davanti una pila di appunti da imparare, con tanto di caffè bollente e occhiali da vista.

“Ieri il piacere oggi il dovere 📚 📖 🤓💪🏼” scrive Diletta a margine dello scatto che in pochissimi minuti cattura l’attenzione dei fan. Il motivo? Troppo bella per non essere ammirata ancora una volta.

Indossa una canotta scollata che mette in risalto le forme procaci del seno, collo steso in avanti e un trucco molto marcato soprattutto nelle labbra carnose. Oltre 98mila like e commenti focosi di apprezzamento da parte di uomini e donne della sua cerchia di ammiratori.