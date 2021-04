Donatella Rettore, chi è? Età, carriera, marito della cantante ospite a Verissimo

Donatella Rettore sarà intervistata oggi pomeriggio da Silvia Toffanin nel talk show del sabato di Canale 5, Verissimo. Tutto sulla vita e la carriera della famosa cantante veneta

Spregiudicata, ironica, anticonformista. Donatella Rettore è una presenza imprescindibile della storia musicale italiana. Ha iniziato a muovere i primi passi nello show business quando era solo una ragazzina. L’abbiamo potuta apprezzare ultimamente sul palco più prestigioso dello spettacolo nostrano, quello del teatro Ariston, durante la 71^ edizione del Festival di Sanremo. Si è esibita, infatti, come ospite durante la serata dedicata ai duetti insieme al duo La Rappresentante di Lista, cantando uno dei suoi successi di maggior fama, Splendido Splendente.

La rivedremo oggi, sabato 17 Aprile, in un’intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin, davanti alle telecamere del talk show Verissimo. Insieme a lei, la “rivale”, oggi grande amica, Marcella Bella. Cosa diranno?

Scopriamo tutte le news riguardo Donatella Rettore.

Donatella Rettore: età, marito, carriera della controversa cantante

Donatella Rettore è nata nel luglio del 1955 sotto il segno del cancro a Castelfranco Veneto, un comune in provincia di Treviso. Figlia di una nobildonna e attrice di stampo goldoniano e di un commerciante, ha iniziato fin da giovanissima a interessarsi alla musica. Ha fondato il suo primo gruppo a soli 10 anni; si chiamavano I Cobra e si esibivano nelle parrocchie per solo 500 lire.

L’animo ribelle che l’ha sempre contraddistinta ha fatto presto capolino; subito sopo la maturità, ottenuta con il massimo dei voti, si trasferì a Roma per sfondare come cantante. Il tempo le ha dato ragione.

Ha esordito nel 1973 con l’uscita del primo singolo dal titolo Quando tu. Nello stesso anno è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, considerato da sempre un mentore. Nel 1974 partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con Capelli sciolti. Ha sempre portato all’attenzione del pubblico pezzi davvero innovativi per sonorità e testi, parlando anche di temi sociali molto forti; nel Il patriarca attaccava il modello di famiglia tradizionale, in Caro preside toccava l’argomento della pedofilia e delle molestie sessuali.

Il 1979 fu l’anno di una delle sue hit più famose e più vendute di tutta a sua carriera, Splendido splendente. Successo replicato da lì a breve con un’altra canzone super celebre, Kobra, per la quale ottenne il primo posto al Festivalbar.

Legata sentimentalmente dal 1974 al musicista Claudio Rego, i due si sono conosciuti in un locale a Taranto e non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2005. La coppia non ha avuto figli. La stessa cantante ha parlato di un aborto spontaneo che ha subito e della talassemia che l’ha fatta desistere dal provare nuovamente. “Ho avuto altri figli nella vita, otto in tutto, i miei cani, i miei pelosi” – ha detto.

Famosa la sua lite con Marcella Bella durante un servizio del Tg1, trasmesso nel 1986 durante il Festival di Sanremo (Guarda Video). Le due cantanti appariranno insieme oggi, 17 aprile, davanti alle telecamere di Verissimo su Canale 5.