Le Donatella, la loro trasformazione è da “queen”: un portento – VIDEO

Le Donatella tornano ad incantare i social con i loro video. Quello di oggi mostra il primo e il dopo: intasano Instagram

Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella sono più scatenate che mai. Il duo musicale oggi forma quasi un trio. Sono Silvia e Giulia Provvedi, le due sorelle gemelle che si sono fatte conoscere prima in musica e poi come personaggi televisivi, per la loro tenacia, allegria e solarità. Ormai sono tre perché fa parte di loro anche la piccola Nicole, la figlia di mamma Silvia, ex di Fabrizio Corona.

Le due sorelle si divertono a riempire la loro pagina social che hanno sempre mantenuto in comune, senza mai dividersi, con video esilaranti pieni non solo di spensieratezza e umorismo ma anche di sex appeal. E ogni tanto spunta anche la piccola Nicole come protagonista.

Le due sorelle che non si dividono mai regalano al loro pubblico anche consigli su come mostrarsi più sexy che mai sui social. Basta sistemare nel modo giusto slip e reggiseno e la percezione del corpo cambia. Oggi un altro video dei loro è arrivato in rete ed è diventato subito virale.

Le Donatella, il nuovo video fa centro: sexy e bellissime

Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Spazio al make-up nel video di oggi de Le Donatella. Come sempre ironia, comicità e un pizzico di sensualità. Le due sorelle mostrano come si cambia in un attimo grazie al make-up, quello che loro mostrano per il week-end.

Appena sveglie, senza trucco, con i capelli arruffati e ancora un po’ assonnate. Basta mettere la mano davanti alla telecamera e tutto cambia. A ritmo della musica “I’m s King”, scegliendo appositamente la parte in cui si canta “I’m a queen” le due sorelle mostrano il cambiamento.

Capelli sistemati, pettinati e sciolti con Giulia che indossa due ferretti, giacche colorate e viso luminoso e truccato, ballano a ritmo di musica. Se Silvia sa brava mamma sotto la giacca ha un lupetto bianco, Giulia invece non ha nulla sotto.

Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Completamente nuda è la sorella bionda che lascia intravedere le sue dolci forme e chiama Silvia invitandola a ballare con lei. Cosa dire? Anche questa volta tanta energia, bellezza, divertimento e un pizzico di sex-appeal.