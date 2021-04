Elettra Lamborghini esagerata: il completo non copre nulla. Unica – FOTO

Elettra Lamborghini lascia la televisione per tornare alla musica? La nostalgia inizia a farsi sentire e le foto parlano chiaro

Da ricca ereditiera a cantante fino a diventare l’opinionista dell’Isola dei famosi. Elettra Lamborghini nel giro di qualche anno ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con la sua allegria e simpatia e anche il talento che non le manca. Dopo la parentesi di Sanremo e del twerk, ha deciso di dedicarsi completamente alla televisione ma a quanto pare questo mondo non le appartiene. Infatti, in un’intervista ha spoilerato che il reality a cui sta partecipando sarà la sua prima e ultima esperienza da opinionista.

Elettra Lamborghini: qual è il suo futuro? – FOTO

Sono cambiate molte cose da quando Elettra Lamborghini è uscita allo scoperto ed ha fatto conoscere la sua musica. Si è sposata ed ha lavorato a diversi progetti. La donna è pronta però a tornare alle origini e nel suo futuro c’è sempre spazio per il twerk. Su Instagram ha appena pubblicato una serie di foto che immortalano i momenti più sexy e divertenti della sua mossa. Dalle origini fino ad oggi. La cantante spiega che non vede l’ora di tornare alla normalità così da poter ricominciare a fare quello che le riesce meglio. Quindi sembra già essere proiettata verso un avvenire che non prevede di certo un altro reality da opinionista ma la sua passione più grande.

Il suo motto? “Elettra e resto scompare”. Così la cantante non perde occasione di mostrare la sua parte migliore e i fan sono attratti dalla sua bellezza e simpatia. Nonostante provenga da una famiglia benestante, Elettra rimane una ragazza semplice che insegue il suo sogno più grande: la musica.