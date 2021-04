Elisa Visari, sirena appena uscita dall’acqua, la FOTO è record di likes

Elisa Visari, la nuova fiamma di Andrea Damante, ha postato una foto irresistibile: la modella, in costume, ha conquistato il record di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Elisa Visari è la giovanissima attrice che ha fatto impazzire Andrea Damante. La giovane, classe 2001, è salita alla ribalta grazie alle pellicole di Gabriele Muccino: dopo aver recitato in “A Casa tutti bene“, film del 2018, la Visari ha anche partecipato a “Gli anni più belli“, capolavoro del medesimo regista. La 19enne, oltre ad essere una promettente attrice, è anche una modella bellissima e molto apprezzata.

Da qualche mese, Elisa fa coppia fissa con il playboy Andrea Damante, ex volto di Uomini e Donne e storico fidanzato di Giulia De Lellis. In questi giorni, i due fidanzati si trovano in vacanza nella Repubblica Dominicana. L’attrice, tramite il proprio profilo Instagram, condivide degli scatti in costume che scatenano le fantasie degli utenti.

LEGGI ANCHE —> Elisa Visari in bikini è un panorama inestimabile: la nuova fiamma di Damante intasa il web! – FOTO

Elisa Visari, una sirena uscita dall’acqua: lo SCATTO seduce i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali lancia la sfida a tutte: l’intimo rosso trasparente è vincente – FOTO

Elisa Visari seduce i followers di Instagram con gli innumerevoli scatti in costume. La modella, che si trova in vacanza nella Repubblica Dominicana assieme al fidanzato Andrea Damante, non manca di documentare ogni istante del suo soggiorno americano: l’ultima foto, condivisa appena due ore fa, la ritrae accanto ad una tavola da surf. Stando a quanto dichiarato, la modella si starebbe addirittura cimentando in tale sport.

La Visari, che indossa gli slip del costume ed una maglia azzurra, sembra una sirena appena uscita dall’acqua. Le gambe affusolate e toniche hanno incantato gli utenti, che si sono precipitati a commentare il post. Dalle loro parole, trapela una profonda invidia nei confronti del bell’Andrea Damante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

“Anche sportiva, complimenti” – scrive qualcuno, mentre qualcun altro aggiunge – “Che bella che sei“. La delicatezza e la femminilità della Visari hanno conquistato i followers, che le hanno già fatto guadagnare oltre 31mila likes.