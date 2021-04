Elisabetta Canalis la giacca implode e là zip scende da sola, è un amore – FOTO

Elisabetta Canalis pubblica un nuovo scatto dove indossa una giacca che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Ecco i dettagli.

Nuovo scatto di Elisabetta Canalis su Instagram. La showgirl indossa una tuta attillatissima che non lascia spazio all’immaginazione e che mette in risalto il suo décolleté da urlo. “Altro che ventenni”, scrive un utente sui social.

Il fisico della Canalis sembra davvero quello di una ragazzina. Tonico e super allenato, continua a lasciare senza fiato il suo pubblico, soprattutto quello maschile.

Elisabetta Canalis e la fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia: gli sviluppi

Il successo per la bella sarda è arrivato dopo essere stata scelta come velina di Striscia la notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Proprio con lei, da quel momento, c’è stata un’amicizia solida che, però, si è interrotta improvvisamente e i motivi non sono ancora chiari.

Nei giorni scorsi, Maddalena Corvaglia è stata intervistata dal Quotidiano Nazionale ed è tornata sull’argomento. Non ha detto granché, ma ha ammesso che questa rottura le causa tantissima sofferenza. Qualche tempo fa anche Elisabetta Canalis ha fatto trasparire una certa amarezza: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

Come detto prima, i motivi di questa lite non si conoscono. Secondo alcune indiscrezioni, però, c’entrerebbe una palestra aperta insieme a Los Angeles. Un progetto che probabilmente non è andato come si desiderava, creando qualche astio.

Si sono conosciute nel 1999, quando hanno iniziato l’esperienza a Striscia la notizia. Da quel momento hanno conquistato il cuore degli italiani con i loro stacchetti. Conclusa l’esperienza a Striscia, hanno continuato a coltivare la loro amicizia, al punto da essere anche una testimone al matrimonio dell’altra.

Una rottura inaspettata, la loro, che molti sperano sia solo passeggera. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su tutta la vicenda. Nel frattempo entrambe non perdono mai occasione per pubblicare scatti davvero irresistibili.