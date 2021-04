Elodie e la farfallina. “Vi passa tutto” ed è subito virale – FOTO

Elodie parla ai suoi follower per dare loro un dolce consiglio ma la farfallina fa impazzire tutti. Ancora una volta fa centro

Elodie continua a dimostrarsi icona nella musica e nello stile. Lei le batte tutte le sue “rivali” sui social. La cantante di “Andromeda”, reduce dal successo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo sta incassando così tanti consensi forse come non lo aveva mai fatto prima d’ora.

È sicuramente il personaggio dell’anno Elodie, descritta non solo come una donna sensuale ma anche come una figura forte, che non ha paura di dire quello che pensa, anche se deve schierarsi controcorrente.

Lo ha fatto contro il senatore Pillon schierandosi a favore del Ddl Zan, tra i primi volti noti ad esprimersi sulla vicenda e anche per quella che ha riguardato Marika. Lei è la ragazza che ha attirato l’attenzione del web e non solo per la sua triste storia: cacciata di casa solo perché lesbica.

Anche in questo caso Elodie è scesa in campo per mostrare tutta la sua solidarietà condividendo anche il link per la raccolta fondi in suo aiuto. Lei che nella sua vita ha affrontato tante difficoltà sa cosa vuol dire e ora usa la sua forza per dare coraggio agli altri.

Elodie, il dolce consiglio ai follower e la farfallina sul naso

Diventa virale il video di oggi di Elodie con la farfallina. La cantante manda un messaggio ai suoi follower, 2,4 milioni su Instagram, per dare un segno di positività quando le cose vanno male.

Lei è in casa, con i capelli tirati e raccolti indietro, una vestaglia che sembra un po’ quella di una geisha, e la farfallina sul naso. Ha usato l’apposito filtro che la ricrea ed è subito mania.

“Quando siete tristi, quando vi guardate allo specchio e non vi piacete, quando vostra madre vi fa incazzare, quando al lavoro… dovete mangiare questo dolce francese al caramello” consiglia a tutti Elodie che in questi giorni è in vena dell’uso dei filtri del social. Sceglie i più particolari e dopo quello da elfo con la farfallina sul naso fa centro.