Enrico Brignano, lacrime ed emozioni a Canzone Segreta: la sorpresa

Enrico Brignano è stato protagonista della quinta puntata di Canzone Segreta: emozione e commozione per la sorpresa all’attore

La quinta puntata di Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi, è stata ricca di emozioni, anche inaspettate, e di ospiti di elevata caratura. Tra questi, Enrico Brignano, si è reso protagonista grazie alla sua innata simpatia, ma anche alla sensibilità celata dietro ad essa.

L’intento di emozionare l’attore e comico è riuscito pienamente, merito anche della compagna Flora Canto, incinta del secondo genito, che si è esibita per lui in un’eccezionale performance.

LEGGI ANCHE—> Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo e lo straziante ricordo della mamma

Enrico Brignano, commozione per Flora Canto

LEGGI ANCHE—> Amici 20, la scelta del cantante Raffaele spiazza il pubblico: nessuno se lo aspettava

Ospite della puntata di Canzone Segreta, andata in onda il 16 aprile, Enrico Brignano è stato colto da una profonda commozione. L’esibizione a lui dedicata ha visto la partecipazione degli amici Andrea Perrozzi, Michele Gammino, Simone Mori, Andrea Pirolli ma anche la signora Annabella, ex insegnate di recitazione del comico.

Ideatrice la compagna Flora Canto, che ha rivelato la canzone del cuore dell’attore nella clip di presentazione: un brano d’amore, ma soprattutto di esaltazione dell’accudimento. Infatti, come poi rivelerà, coinvolge un aspetto molto importante della vita di Enrico Brignano, che ama prendersi cura di lei, della loro figlia piccola Martina, e presto del figlio in arrivo.

Il protagonista della sorpresa sdrammatizza immediatamente con una delle sue esilaranti battute: “Mi sono chiesto quale sia la mia canzone segreta. È così segreta che non la so nemmeno io, ma amo le sorprese“, ed è proprio inaspettata quella che riceve.

Dopo la comparsa della scritta: “Papà da oggi siamo in 4“, con la vocina della loro bambina in sottofondo che dice: “Sono felice che sta per arrivare il mio fratellino, ti voglio tanto bene papà“, ad apparire sul palco è proprio la sua compagna, per eseguire la sua canzone segreta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Flora Canto intona per lui “Meraviglioso amore mio“, splendido brano di Arisa, per la commozione dell’attore, che nel frattempo vede apparire sul palco i suoi più cari amici. Un momento estremamente toccante, che lascia spazio alla gioia quando insieme annunciano il nome del figlio in arrivo, scelto dalla sorellina: Nicolò.