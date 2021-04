Federica Panicucci in bikini, panorama onirico: positività e bellezza -VIDEO

Federica Panicucci e il messaggio di pura positività mentre in bikini splende di bellezza immersa in un panorama da sogno: meraviglia

Volto amatissimo di Canale 5, per la professionalità e la solare personalità, Federica Panicucci è un’icona di eleganza. Spiccata caratteristica della conduttrice è l’inconfondibile e luminoso sorriso, che trasmette positività allo spettatore. Fascino che esercita durante la conduzione, ma anche sui social.

La sua pagina Instagram totalizza 1 milione di followers, con i quali non manca di condividere scatti della sua splendida immagine, ma anche frasi motivazionali di sano ottimismo. L’ultimo video postato è l’emblema della gioia di vivere, e lei splende di pura bellezza.

LEGGI ANCHE–> Serena Rossi e “Canzone Segreta” un uragano contro di loro. I dettagli

Federica Panicucci, splendente in un panorama da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE–> Serena Rossi e “Canzone Segreta” un uragano contro di loro. I dettagli

Federica Panicucci ha illuminato Instagram, portando l’estate e gioia sul social. Il video la ritrae in uno spettacolo della natura, immersa nell’acqua più limpida, dove si specchia il cielo terso, e si può intravedere la spiaggia candida e le palme che spiccano di verde all’orizzonte.

In bikini, la bellissima conduttrice sfoggia una fisicità ai limiti della perfezione, colorata di un’abbronzatura intensa. Il suo sorriso radioso cattura l’attenzione, mentre sbracciando crea delle ali d’acqua sulle note della splendida canzone Somewhere Over the Rainbow, nella versione di Israel “IZ” Kamakawiwoʻole.

Il post riporta la citazione perfetta come descrizione per la visione delle immagini, appartenente al celebre scrittore Mark Twain: “La vita è così breve che non c’è tempo per i litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solo il tempo per amare e dura solamente un istante“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un messaggio di pace e amore per i suoi fan, che stimola spirituali riflessioni e aiuta a ridimensionare gli aspetti della nostra vita.