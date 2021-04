Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo e lo straziante ricordo della mamma

Durante la prima puntata di “Felicissima Sera” Amedeo condivide con il pubblico il commovente ricordo della mamma scomparsa.

Nella serata di ieri, venerdì 16 aprile, è andata in onda la prima puntata dello show d’intrattenimento “Felicissima Sera“, ideato e capitanato dal duo di comici di origini pugliesi Pio D’Antini ed Amedeo Grieco. Quest’ultimo, dopo aver assecondato l’invito di Maria De Filippi, a far salire sul palco del programma il suo papà, ha voluto ricordare Rosa, la mamma venuta prematuramente a mancare all’età di 56 anni. Nel ricordare la sua scomparsa, avvenuta proprio nel giugno dello scorso anno, la sofferenza provata all’epoca si è di colpo risvegliata in Amedeo, commovendo immancabilmente con il suo discorso anche il pubblico da casa ed i presenti in studio.

Leggi anche —>>> Alice Pagani, bellezza mozzafiato si mostra senza censura in totale libertà. FOTO

“Felicissima Sera”, Amedeo si commuove al ricordo della mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Potrebbe interessarti anche —>>> Maria De Filippi e il cane uguale a Maurizio Costanzo, il VIDEO è virale

A spronare Amedeo nell’emozionante discorso in memoria della madre scomparsa è stata con molta probabilità la consapevolezza di aver appena raggiunto un importante traguardo nella sua vita artistica. Ed al contempo quella che lei non abbia potuto assistere al coronamento del suo sogno. Il comico dunque, dopo aver condiviso il palcoscenico con il padre, ha sentito di dedicarle le sue parole condividendo i suoi sentimenti in prima serata, e con il sostegno del suo amico e collega Pio.

“La mia mamma è partita prima e questa cosa mi fa in***e. Invece di stare qua a impettirsi di orgoglio per questa prima serata. Non c’è. E io tutti i giorni sono incazzato perché si perde le cose. Forse le guarda e non dice niente“, ha esordito travolto dall’emozione, per poi concludere: “Manca tutti i minuti e chi ha questa mancanza può solo condividere con me”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)

Lo stesso Pio, avendo avuto modo di conoscere mamma Rosa, ha espresso tutta la sua solidarietà e comprensione verso Amedeo, ricordando la donna con grande affetto e cercando di sdrammatizzare alludendo al suo sguardo sempre presente dal cielo verso di loro accompagnato da una lunga serie di risate.