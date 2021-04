Giancarlo Magalli, dichiarazione inaspettata: scoppia un caso RAI

Giancarlo Magalli avrebbe reso delle dichiarazioni scottanti che getta definitivamente nella bufera lo storico programma RAI.

Momento negativo per Giancarlo Magalli, il noto conduttore RAI infatti molto probabilmente verrà sostituito a settembre da Salvo Sottile nella trasmissione I Fatti Vostri. Un evento che gli ha fatto guadagnare – come noto – il famigerato Tapiro d’Oro consegnato personalmente da Valerio Staffelli. Un’occasione per il Magalli di sviscerare dichiarazioni pungenti, a cui ormai tutti siamo abituati.

Il noto presentatore sicuramente non andrà via in punta di piedi, sono tantissime le liti infatti che hanno conferito al programma – in onda tutte le mattine su Rai Due – attimi di tensione sfociati in Tribunale.

Giancarlo Magalli, le liti del conduttore: dove eravamo rimasti?

La lite di Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe la conosciamo tutti, quello che si sa meno forse è che a distanza di anni ancora si propagano gli effetti di quell’alterco tanto discusso. Adriana Volpe qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram la copertina di una rivista nella quale anticipa la sua rinascita. Una chiacchierata per la conduttrice con la quale svela alcune fasi salienti della propria vita, riscuotendo tantissimo successo sul web.

Lo stesso non si può dire di Giancarlo Magalli, il conduttore infatti riceve sui social commenti che non possono definirsi lusinghieri. Il popolo del web evidentemente si è scagliato contro di lui per le parole proferite verso la collega.

Qualche mese fa inoltre la Volpe ha spiegato il motivo della sua decisione di andare fino in fondo nella sua battaglia legale.

Accusata di voler “rovinare” Magalli, lei risponde: “…lavorare con Giancarlo è stato molto difficile...Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo”. Non resta che attendere la prossima puntata.