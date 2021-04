Giorgia Rossi bellissima fuori dagli studi televisivi in rosa e blu-FOTO

La bella conduttrice sportiva Giorgia Rossi ha condiviso una foto fuori dagli studi televisivi in cui appare splendida

Giorgia Rossi appare in splendida forma fuori dagli studi televisivi. La conduttrice è in forma più che mai. La bella Giorgia Rossi conduce tutti i giorni su Italia 1 Pressing Serie A. Al momento è tra le migliori giornaliste sportive in circolazione, è una giornalista professionista infatti è iscritta all’ordine dei giornalisti. Non tutte le conduttrici sportive sono iscritte all’albo quindi fa di lei una professionista a livelli superiori.

Vita privata e carriera Giorgia Rossi

La giornalista Giorgia Rossi è nata a Roma, ha iniziato la sua carriera da giovanissima a 20 anni collaborando con il canale Roma channel. Decide poi di iscriversi all’Università per studiare Giurisprudenza ma il suo sogno è sempre stato quello di diventare giornalista. Riesce a realizzare il suo sogno alla grande approdando su Sky e ottenendo notorietà. Si sposta poi a Rai sport dove matura una notevole esperienza e poi si sposta finalmente a Mediaset. Fa per un periodo l’inviata speciale per Tiki Taka su Italia 1. Passa poi a Premium sport e poi a Domenica Premium.

Arriva poi una svolta nel 2018 dove ha l’occasione di condurre i pre e post partita dei Campionati Mondiali di calcio in Russia sui canali Mediaset. Ottiene molto successo e viene ospitata a Mai dire mondiali e Balalaika-Dalla Russia con il pallone. In questi ultimi anni conduce Pressing Championas League e Pressing Seria A. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Rossi è fidanzata con un collega giornalista Alessio Conti. I due stanno insieme da ben quattro anni e lei recentemente ha confessato di attendere una proposta di matrimonio dal suo compagno. Staremo a vedere se ci sarà un matrimonio a breve tra i due.

Intanto la Rossi quest’anno ha preso il covid come tanti colleghi e ha dovuto prendersi dei giorni del lavoro. Infatti anche Gerry Scotti, Alessia Marcuzzi e anche Ilary Blasi e Francesco Totti. Tuttavia ne sono usciti tutti bene fortunatamente. Sui social la Rossi è molto seguita, da ben 429 mila persone questo dimostra quanto sia apprezzata dal pubblico.