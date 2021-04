Tragedia in casa: giovane atleta di 33 anni ritrovato privo di vita

Massimiliano Repossi, un giovane atleta di 33 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione. I familiari hanno dato l’allarme

Si terranno oggi, 17 Aprile, alle ore 10.00 i funerali di Massimiliano Repossi presso la Parrocchia di Santa Giuletta, Frazione di Castello, in provincia di Pavia. Il giovane atleta di 33 anni è stato ritrovato privo di vita mercoledì 14 aprile nella propria abitazione proprio a Santa Giuletta, dove viveva da solo.

I suoi familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui; allarmati per la situazione, hanno fatto scattare l’allarme per poi scoprire il tragico epilogo. Il medico legale non ha potuto far altro che constatarne il decesso. A quanto pare il giovane sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Giovane atleta di 33 anni, maestro di Kung Fu, trovato morto

Massimiliano Repossi era un abile istruttore di arti marziali, il Kung Fu era la disciplina in cui eccelleva. Rinomato non solo nella provincia di Pavia in cui abitava, aveva affinato le sua abilità anche attraverso viaggi e training in Estremo Oriente. Aveva inoltre interpretato dei ruoli in produzioni asiatiche, intervenendo come attore in scene di combattimento.

La sua morte ha lasciato sgomenti quanti abbiano avuto l’opportunità di conoscerlo e lavorare insieme a lui. I suoi canali social si sono riempiti in poco tempo di messaggi struggenti di cordoglio, molti in lingua straniera. Si legge: “Mi mancherai… Non riesco ad accettare quanto successo”, “Il tuo sorriso illuminava qualsiasi stanza e la tua risata era sempre coinvolgente. La tua bella e passionale energia ci ha spinti tutti un po’ più vicini ai nostri sogni. Siamo stati così fortunati ad averti nella nostra vita. Riposa in pace Massi, continueremo a lottare quaggiù per te”.

Sul suo decesso non ci sono ulteriori dubbi da chiarire e la procura non ha voluto procedere con l’autopsia sul corpo del giovane di 33 anni.