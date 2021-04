Gomorra 5 (SPOILER) quei due cadaveri che faranno piangere i fan

Un amaro spoiler per I fan della serie televisiva Gomorra potrebbe generare un grande rammarico: ecco i funerei dettagli.

In vista della quinta e conclusiva stagione della serie televisiva realizzata da, “Gomorra“, che verrà trasmessa in prima visione presumibilmente tra l’autunno di quest’anno e la consecutiva primavera del prossimo su Sky Atlantic, una drastica notizia potrebbe gelare le aspettative dei loro fan più accaniti. Mentre le riprese si apprestano a giungere al termine, le ipotesi sul suo epilogo divengono sembrerebbero divenire sempre più numerose, generando dunque, nonostante le rivelazioni ancora fittizie, un’irrefrenabile curiosità. Ecco però alcuni dettagli che potrebbero cogliere di sorpresa i suoi spettatori.

Gomorra 5, drastico spoiler: come andrà a finire?

La quarta stagione si è conclusa da tempo lasciando tutti con il fiato sospeso. Adesso le prime indiscrezioni sulle vittime che mieterà la sua sceneggiatura iniziano a diffondersi a macchia d’olio, ed in correlazione con alcune immagini condivise direttamente dalla piattaforma Sky sui social.

Uno dei suoi principali protagonisti, Gennaro Savastano anche detto “Genny”, tornato in auge dalla sana scelta di vita intrapresa e rimasto poi vittima delle sue azioni, dopo aver tentato di risolvere alcune latenti peripezie nella città partenopea per eccellenza, chiude lo scenario della quarta stagione restando intrappolato in un bunker. Le speranze però si affinano sulla scia dell’integerrimo boss Maestraele, mentre una scintilla crea una crescente tensione. Così si accende la rivelazione finale sulla presenza ancora in balia degli eventi di un lontano Ciro Di Marzio lasciando chiudere il sipario scoppiettando dietro le sue spalle e presagendo un nuovo immancabile conflitto.

Proprio a tal proposito, gli ultimi scatti pubblicati pare abbiano vanificato una parte delle speranze precedentemente suscitate nei suoi telespettatori. Due bare appaiono distinte nell’istantanee. Ed accompagnate dalla presenza di Azzurra, SangueBlu e lo stesso Genny. Che sia un’allusione alla volontà di far uscire di scena la prima? Non resta che attendere eventuali conferme.