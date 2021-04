Guendalina Tavassi, vista da sogno: la posa manda in tilt in web – FOTO

Guendalina Tavassi ha postato uno scatto su Instagram in cui si è mostra radiosa come non mai. Subito è tripudio di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Vista mozzafiato e posa incantevole. Guendalina Tavassi ha stupito i fan con uno scatto in cui si mostra radiosa su Instagram. In total back la foto la ritrae con alle spalle una splendida veduta su Roma. Sportiva, sfoggia il suo fisico dalle curve generose indossando jeans e chiodo di pelle. Immancabile una borsa super trendy e la mascherina nera abbinata all’outfit. Subito è boom di commenti e tripudio di like. La showgirl è molto attiva sui social. Il suo profilo conta più di un milione di follower.

Classe 1985, Guendalina è stata al centro dell’attenzione in queste settimane per via della rottura con Umberto D’Aponte. Con quest’ultimo era sposata dal 2013.

LEGGI ANCHE > Guendalina Tavassi dice addio al marito Umberto D’Aponte

Guendalina Tavassi: la fine di un amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

LEGGI ANCHE > Guendalina Tavassi, il fondoschiena raccoglie consensi. “Che panettone..” – FOTO

Meno di un mese fa la Tavassi ha comunicato tramite Instagram la separazione in casa con il marito. I due erano legati da anni. Dal loro matrimonio sono nate Chloe e Salvatore. In passato la showgirl romana era già diventata mamma. A 17 anni aveva dato alla luce alla figlia Gaia insieme al suo amore adolescenziale Remo Nicolini.

Dopo aver ritrovato la serenità accanto a D’Aponte, la loro relazione è entrata in crisi di recente. Una crisi finita con la rottura lo scorso marzo. Da mesi i due dormivano in letti separati. Ma lui sembra essere ancora innamorato della Tavassi tanto da portare nonostante tutto la fede al dito.

Per quanto riguarda la vita professionale, la Tavassi è diventata nota al pubblico a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello 11. Da lì ha preso parte a numerosi programmi come opinionista. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi ha recitato film e fiction. Di recente ha preso parte a Tale quale show.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Accanto a questa carriera, svolge anche il lavoro da influencer. Numerosi i brand con cui collabora promuovendo prodotti e marchi.