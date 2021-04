Isola dei Famosi, tutti gli occhi sono per gli stivali di Ilary Blasi

Li avete visti anche voi? Gli stivali che Ilary Blasi ha indossato durante le riprese dell’Isola dei Famosi stanno popolando le wishlist dei prossimi acquisti.

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi procede in prima serata su Canale 5. Condotta per la prima volta dalla bellissima Ilary Blasi, il reality show è per noi fashioniste una vera e propria miniera d’oro d’ispirazione in fatto di tendenze moda Primavera Estate 2021.

L’incantevole moglie di Francesco Totti non fa che deliziare il suo pubblico con outfit da invidia. Tra le sue scelte di stile, sono ricorrenti gli abiti asimmetrici, la pancia scoperta, i maxi gioielli, gli spacchi. Tutti look all’insegna della sensualità che mettono in risalto la silhouette.

L’ultimo amore a prima vista è stato quello per i suoi (vertiginosi) stivali: un modello alto fino al ginocchio di cui stiamo già accusando la mancanza per questa Primavera 2021.

E’ innegabile che i cuissardes abbiano lo strabiliante potere di donare agli outfit estrema sensualità. In più, se sono total pink come quelli scelti da Ilary Blasi… non c’è storia!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ilary Blasi, non possiamo fare a meno di guardare i tuoi stivali total pink

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casadei (@casadeiofficial)

Nell’ultima puntata dell’Isola, Ilary ha optato per un look dai colori più neutri, ben lontano dallo stile del completo rosso firmato Francesco Paolo Salerno.

Questo modello di stivale è decisamente rivoluzionario e il materiale contrasta con quello scintillante dell’abito. Del brand Casadei, gli Stivali Blade appartengono alla collezione Autunno Inverno 2020/2021 e sono realizzati in camoscio stretch e vero acciaio.

Leggi anche -> Laura Pausini e l’ingrediente segreto della sua Primavera 2021: la gonna a pieghe

Dalla tonalità che si confonde con l’incarnato di Ilary, questa calzatura è estremamente avvolgente e si caratterizza per un tacco affilatissimo realizzato proprio in acciaio. Un look di estrema e decisa sensualità.

La conduttrice li ha abbinati ad un abito rosa cipria monospalla firmato Rhea Costa che gioca sulla forma asimmetrica: la manica è ampia con dettaglio a polsino mentre la lunghezza prevede uno spacco profondo che lascia ammirare lo stivale, l’accessorio più sexy della stagione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Femminilità estrema ed espressione di un carattere tosto, il look di Ilary Blasi si mantiene su nuance neutre prediligendo uno stile minimal ma assolutamente pungente.

Decisamente audaci, gli stivali Casadei lasciano che tutti gli occhi cadano sulle vostre gambe: giocatevi questa carta vincente con leggings, minigonne o jeans super skinny.

E’ garantito un risultato provocante e malizioso, dato dall’accompagnare la lunghezza e la forma della gamba pur coprendola e lasciando che lavorino fantasia ed immaginazione.

A restare scoperta sarà solamente una parte della coscia in un gioco di comparsa-scomparsa quando si cammina o si accavallano le gambe.

Donne, quanto potere racchiuso negli Stivali Blade! Casadei ci offre un’arma potentissima per serate indimenticabili.