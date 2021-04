Luisa Ranieri, il selfie mentre è nella più dolce delle attese – FOTO

Luisa Ranieri sorprende il suo pubblico con un selfie scattato mentre fa parte del club delle “mamme in attesa”

Luisa Ranieri è senza dubbio una delle attrici italiane più amate specialmente dal pubblico del piccolo schermo. Il suo talento associato alla bellezza tipicamente mediterranea fanno dell’artista napoletana una delle regine delle fiction nostrane. Molto attiva sui social spesso pubblica foto che riprendono i momenti più importanti della sua vita. In particolar modo gli attimi vissuti sul set e soprattutto quelli legati alla sua famiglia. L’ultima foto condivisa sul suo profilo Instagram riguarda infatti uno di questi. Luisa, inforcando un paio di grandi occhiali da sole, ha deciso di scattarsi un selfie mentre aspetta all’esterno di un campo di atletica. Dalla didascalia e soprattutto dagli hashtag usati sembra evidente che si trovi lì per accompagnare le sue figlie, chissà se Emma oppure Bianca, agli allenamenti. Da brava mamma del sud non le resta quindi che aspettare pazientemente e intanto, per la gioia dei suoi oltre 300 mila follower, gioca un po’ con il cellulare.

Luisa Ranieri: l’attrice che racconta le donne forti del paese

Luisa Ranieri rientra in quella categoria di attrici a cui è ormai sembra essere stato affidato il compito di portare al pubblico la storie di donne da prendere ad esempio. Nel corso della sua carriera infatti ha impersonato, soprattutto per la televisione, personaggi femminili che si sono contraddistinti per forza, tenacia ed intelligenza. Una delle interpretazioni più famose, non a caso, è stata quella legata alla storia di Luisa Spagnoli, una vera pioniera dell’imprenditoria italiana di successo. Più recentemente ha portato sul piccolo schermo “Le indagini di Lolita Lobosco“, una fiction ispirata ai romanzi omonimi della scrittrice Gabriella Genisi. Pur essendo un personaggio d’immaginazione infatti Lolita incarna l’ideale di una donna che, a dispetto delle origini che avrebbero potuto condannarla ad un futuro diverso, è diventata un vicequestore di successo.

La specialità di Luisa Ranieri sembra proprio quella di riuscire a vestire i panni di donne forti e determinate che sanno entrare nel cuore, anche del pubblico, grazie alla capacità di restare in contatto con il proprio lato femminile.