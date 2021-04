La sublime bellezza di Maria Pia Calzone conquista i suoi ammiratori adagiandosi sul lungomare. Lo scatto è imperidbile.

La meravigliosa attrice di origini campane e nata sotto il segno della Bilancia, Maria Pia Calzone, vanta una lunghissima filmografia fin dal suo esordio sul grande schermo nel lontano 1988, al fianco del celebre comico e regista Lello Arena, in “Chiari di Luna”. Più recentemente ha partecipato al cast di “Napoli Velata”, la suggestiva ed acclamata pellicola di Ferzan Ozptek, che vide come suoi protagonisti Giovanna Mezzogiorno ed Alessandro Borghi.

Eppure a caratterizzare la fama odierna di Maria Pia è stato proprio il suo ruolo nella serie televisiva più amata degli ultimi anni, quella di “Gomorra”, realizzata da Stefano Sollima ed interpretando l’ormai indimenticabile Donna Imma Savastano. Ma veniamo adesso al suo ultimo scatto che ha conquistato il web nelle ultime ore.

Leggi anche —>>> Maria De Filippi e il cane uguale a Maurizio Costanzo, il VIDEO è virale

Maria Pia Calzone, sublime nel tramonto sul lungomare di Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Potrebbe interessarti anche —>>> Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo e lo straziante ricordo della mamma

“Vedi Napoli e poi muori”. Scriveva il grande poeta e drammaturgo di origini tedesche, Johann W.V. Goethe, nel suo omaggio alla città italiana distintasi da sempre per il suo calore inesauribile ed inebriante. Ed è proprio prendendo spunto da questa frase che la bellissima “Donna Imma”, decide di utilizzare il suo hashtag al tramonto nell’ultima istantanea condivisa sul suo profilo Instagram nella serata di ieri.

Due bellezze del tutto irresistibili, quella dell’attrice in primo piano, e quella del panorama mozzafiato alle sue spalle. “Casa senza casa. Home without a house“, aggiungerà in seguito la carismatica interprete, riscuotendo un successo che risulta evidente se ci si appresta a leggere gli apprezzamenti a lei dedicati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Gli ammiratori dell’attrice rispondono allo scatto elogiando il suo carisma quanto la sua umanità. Una “dolce creatura❤️“, per alcuni, “uno splendore” per altri. “Sempre con il sorriso. Bellissima persona oltre che ottima attrice🎥👏🎩“, sentenziano con la verità in conclusione il restante dei suoi numerosi fan.