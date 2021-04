Matrimonio a Prima Vista (SPOILER) il finale di stagione: i si e i no

Sta per terminare un’altra edizione di Matrimonio a prima vista e tutti gli appassionati stanno già pensando alla finale, anticipazioni

Siamo giunti al termine della terza stagione di Matrimonio a prima vista, il programma di amore su Real Time che ha l’obiettivo di creare delle coppie e relazioni che durino nel tempo. Non sempre però succede che gli autori centrino il bersaglio, anzi spesso accade proprio il contrario. Questa volta quale sarà l’epilogo della storia? Ecco durante la reunion chi ha detto sì e chi no.

Matrimonio a prima vista: cosa succede nella finale?

Iniziamo a parlare della prima coppia: Santa e Salvatore. Tra i due non c’è stato feeling fin dall’inizio e i problemi non sono mancati. Lei non ha mai sentito attrazione nei confronti del marito scelto dagli esperti e tra i due non c’è stato il dialogo giusto per trovare un equilibrio di coppia. Lui appassionato della natura e nemico della tecnologia, perché non ha tirato fuori gli attributi per conquistare la sua principessa? L’ultima puntata sarà l’occasione per portare a termine una storia mai nata. Analizziamo adesso la coppia formata da Martina e Francesco. Entrambi romani, i due hanno vissuto la loro storia tra alti e bassi e soprattutto la ragazza ha mostrato insicurezza e ansia. Non è tutto oro quel che luccica e lei è stata un esempio. Cosa succederà nell’ultima puntata? Riusciranno a trovare un punto d’accordo per continuare la loro storia? E per finire parliamo di Clara e Fabio. L’unica coppia che nel corso delle puntata è riuscita a seguire la strada giusta. Lei è un tipo molto possessivo e a volte questo porta a litigi e momenti bassi in una coppia. Dopo festeggiamenti e divertimento ci sarà il verdetto finale. Se Clara è decisa a fare il grande passo, cosa farà Fabio? Le sorprese non finiscono mai.

Cari appassionati non vi resta che seguire l’ultima puntata per scoprire tutti i segreti e i misteri ancora non svelati. Ci sarà la coppia del sì? Buona visione!