Miriam Leone: l’intimo che non ti aspetti, la reazione dei fan – FOTO

Miriam Leone sorprende il web con le sue meraviglie all’aria. Mai vista così sexy e in intimo, cosa ha in mente? I fan impazziti

Non c’è giorno in cui Miriam Leone non passa inosservata. La sua bellezza così naturale e la sua semplicità fanno di lei la regina del web. Nessuno ha mai dimenticato Miss Italia 2008, la ragazza è entrata in punta di piedi nelle case degli italiani ed ha lasciato il segno, facendosi conoscere giorno dopo giorno. I fan su Instagram sono sempre di più, l’attrice e conduttrice ha conquistato più di un milione di persone e non ha intenzione di fermarsi. Mai volgare o appariscente, la Leone si mostra per quello che è così come mamma l’ha fatta ed anche in intimo non è niente male.

Miriam Leone e il suo intimo particolare – FOTO

Miriam Leone ogni giorno è una sorpresa, la donna non perde occasione di mostrare la sua parte più intima, non ha bisogno di filtri. A lei piace essere naturale e semplice, solo così si sente se stessa. Non sappiamo nulla sulla sua vita privata, preferisce tenerla lontana dai riflettori e telecamere ma conosciamo il suo lato migliore. Una delle sue ultime foto è la dimostrazione che se una ha gli attributi giusti non ha bisogno di tanti trucchi o stratagemmi per essere bella. La Leone anche trasandata riesce a conquistare il web e il suo intimo è davvero particolare. Niente babydoll o reggiseni di pizzo, Miriam lancia una nuova moda: felpa e mutande.

La reazione dei fan è incontenibile, subito è boom di like e commenti: “Che schianto di donna” scrive qualcuno, “Stupenda la Miriam” aggiunge qualcun altro. E voi cosa ne pensate? Vi piace l’ex Miss Italia dai capelli rossi?