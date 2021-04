L’ex Miss Italia pubblica uno scatto su Instagram mandando letteralmente in visibilio il web. Si intravede tutta la sua bellezza ed è irresistibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone è senza dubbio una delle donne più belle e affascinanti del nostro panorama.

Ha vinto Miss Italia nel 2008 e da lì ha iniziato a studiare come attrice, avviando la sua carriera artistica che è stata via via sempre più variegata di successi e soddisfazioni.

Da poco ha compiuto 36 anni e ogni giorno che passa conserva la sua bellezza in maniera sublime, rendendosi ancora più interessante agli occhi del pubblico di quando 13 anni fa indossò la corona di più bella d’Italia.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis la giacca implode e là zip scende da sola, è un amore – FOTO

Miriam Leone, lo scatto dentro la doccia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE —> Aida Yespica bellissima nelle stories con un top scollato-FOTO

Miriam è molto seguita su Instagram dove vanta un profilo da 1,3 milioni di followers.

In questo scatto artistico, appena pubblicato, mostra la sua bellezza senza confini: si trova seduta all’interno della sua doccia, il vetro è appannato e lo scatto in bianco e nero.

Nella didascalia scrive: “Sabato alla discoteca”, rievocando le serate dove si poteva ballare fino a tardi e mostrando invece come sono cambiate, in piena pandemia.

In neanche mezz’ora colleziona oltre 50 mila likes e centinaia di commenti dove i fans non possono far altro che inondarla di complimenti. Non sono solo gli uomini a elogiare la sua bellezza ma molte donne la ammirano e glielo fanno notare come una utente che scrive ‘divina‘.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La bella rossa dagli occhi verdi ringrazia a suo modo, regalando ogni giorno post carichi di fascino e seduzione.