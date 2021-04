Nunzia De Girolamo: décolleté in primo piano, la FOTO è virale

Vi ricordate Nunzia De Girolamo da politica? Oggi è completamente diversa e il suo décolleté è su tutti i cellulari dei fan

L’abbiamo conosciuta come una deputata, oggi invece è una conduttrice televisiva. Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo, la presentatrice di Ciao Maschio, il programma in onda su Rai 1 dopo la mezzanotte. La donna è irriconoscibile e giorno dopo giorno diventa sempre più sexy e seducente. Nessuno si sarebbe aspettato un cambiamento del genere e su Instagram i fan crescono a vista d’occhio, per il momento sono arrivati a cento mila. La conduttrice oltre ad essere una bella donna è anche molto portata per la televisione ed inoltre è molto attiva sui social dove condivide foto e video della sua vita pubblica e privata. Alcuni post sono diventati virali.

Nunzia De Girolamo: décolleté in bianco e nero

La televisione sembra essere il suo posto nel mondo, è nata per fare questo lavoro e la politica a quanto pare è stata solo una parentesi della sua vita. Nunzia De Girolamo volta pagina e si concede ai piaceri della vita. Il sorriso è il suo biglietto da visita e in alcune foto mostra una delle sue parti più sexy: il décolleté. Nell’ultimo post i fan possono ammirare le sue forme in bianco e nero, la donna indossa una canotta di pelle e il lato A è in primo piano. La scollatura c’è e si nota.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Sulle poltrone viola stavolta siederanno Gigi Marzullo, Clementino e Alessandro Tersigni”. Spoilera al pubblico che la segue. In un primo momento la De Girolamo non è stata vista di buon occhio dagli italiani che invece si sono dovuti ricredere. Oggi è una tra le più seguite.