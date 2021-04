Il leader della Lega Matteo Salvini ha un obiettivo: eliminare il coprifuoco. Poi attacca il ministro Speranza sulle riaperture: “Meglio tardi che mai”

Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio nella terza udienza all’aula bunker dell’Ucciardone sul caso Open Arms. Il leader della Lega è accusato di rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona. Al termine dell’udienza sono diversi i temi affrontati da Matteo Salvini: dalla ripartenza del paese, ai vaccini. Non è preoccupato di essere processato il leader del Carroccio in quanto ha dichiarato di non avere nulla da temere.

Matteo Salvini: “Il nostro obiettivo è eliminare il coprifuoco”

“Io sto lavorando su quello che il presidente Mattarella ci ha chiesto di fare, a un governo di unità nazionale per curare gli italiani e far ripartire il paese e il lavoro”. Sono queste le parole di Matteo Salvini che ha come obiettivo fondamentale la ripartenza del paese. Poi sulle ripartenza il leader della Lega attacca il ministro Speranza: “Si è reso conto dopo 1 anno, meglio tardi che mai, che all’aperto si rischia meno che al chiuso. Gli è stato spiegato tante volte evidentemente, per arrivare a capire qualcosa che potrebbe sembrare banale. Fare una passeggiata anche alle 22:15 penso possa essere una conquista e una riconquista di diritti di civiltà e di libertà su cui lavoreremo nei prossimi giorni”.

Poi Matteo Salvini lancia una frecciatina a Enrico Letta: “Non ho tempo di mettermi felpe di Ong straniere che vengono a dettare legge in Italia. Il Pd la solidarietà l’ha già espressa. Io mi occupo di riaperture e vaccini. Ho visto che siamo a quota 350 mila vaccini, ho fatto i miei complimenti al Generale Figliuolo. Fortunatamente Arcuri è un lontano ricordo, dal 26 aprile si torna a nuova vita. Il nostro obiettivo prossimo è anche eliminare il coprifuoco“.

“Proviamo ad eliminare il coprifuoco, andiamo a lavorare su questo”. Termina con queste parole l’intervista al termine del processo Open Arms a Matteo Salvini.