La conduttrice Paola Perego, in diretta da “Il Filo Rosso”, non riesce a trattenere le lacrime di fronte alla sorpresa in studio.

Durante la puntata andata in onda poco fa sul secondo canale Rai ed appena conclusasi de “Il Filo Rosso“, la sua bellissima conduttrice, Paola Perego, ha ricevuto un’emozionante sorpresa dal doppio risvolto. In occasione del suo cinquantacinquesimo compleanno, l’imprenditrice nata sotto il segno del Toro, ha ricevuto sul suo profilo Instagram una lunga serie di scatti che la immortalano nel corso degli anni. Nella vita privata, come in quella professionale, al fianco dei suoi più cari affetti.

Una standing ovation più che meritata per l’ex modella anni ’80, nonostante la vera ciliegina sulla torta le sia stata riservata proprio in occasione della diretta televisiva di questo pomeriggio. E, di fronte al duplice regalo, Paola non è più riuscita a trattenere la sua commozione.

Leggi anche —>>> Maria Pia Calzone conquista adagiandosi sul lungomare, la FOTO è sublime

Paola Perego, lacrime e commozione alla vista del piccolo ospite sorpresa

Potrebbe interessarti anche —>>> Felicissima Sera, le lacrime di Amedeo e lo straziante ricordo della mamma

Con tanto di candelina accesa, tra una servizio e l’altro del programma, viene portato in studio un delizioso dolce. L’arrivo della torta, organizzato per interezza dallo staff de “Il Filo Rosso”, coglie Paola impreparata. E con l’assoluta sorpresa della presentatrice lombarda, dopo aver ironizzato sul “non c’è nulla da festeggiare“, ed alludendo in tal modo al passare degli anni, Paola si esibisce uno dei suoi sorrisi migliori. I suoi occhi diventeranno subito ancor più lucidi. Verrà infatti annunciata una seconda sorpresa.

Dallo schermo alle sue spalle viene proiettata l’immagine di un bimbo tanto importante nella sua vita. Una dolce vocina irrompe magicamente in studio cantando “tanti auguri” ed in quel momento Paola, abbandonassi a qualche lacrima, si lascia travolgere da un mix di sentimenti contrastanti. “Ho un debole per questo nanetto che avete visto, vivo per lui“. Scherza fortemente commossa Paola alla vista del nipote, Pietro Giovanelli. Il nipotino infatti porta lo stesso nome del papà della conduttrice, Pietro Perego. Venuto recentemente a mancare dopo aver contratto il coronavirus nello scorso anno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17)

La conduttrice però si ricompone molto in fretta, data la alta sua esperienza e professionalità, chiedendo al contempo al gentile staff il permesso per poter soffiare sulla candelina. Ma, in extremis, si aggiunge un finale scoppiettante: “c’è un’altra sorpresa per te…“. Interverrà infatti da remoto anche il figlio, Riccardo Carnevale, emozionando nuovamente con il suo pensiero.