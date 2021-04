Principe Filippo, atroce pensiero per Harry poco prima del funerale. Il nipote è tornato a Londra per salutare il suo amato nonno ma i sensi di colpa lo stanno divorando

Oggi si terranno i funerali del Principe Filippo e la sua famiglia, così come tutto il Paese ed il mondo intero, avrà modo di dargli l’ultimo saluto. Una scomparsa dolorosissima per la Regina Elisabetta II, che si prepara ad affrontare il momento più duro dopo più di 70 anni di regno. A presenziare a questo evento saranno 30 persone, tra cui i loro nipoti e in particolar modo Harry, che da più di un anno si è trasferito con Meghan in America. Durante la sua lunga assenza da casa, non ha ovviamente avuto modo di trascorrere con il nonno i suoi ultimi mesi di vita.

Principe Filippo, Harry e William saranno separati al funerale: intanto i rimorsi di Harry

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Harry e Meghan sono stati nel mirino dell’opinione pubblica in questo periodo: la loro intervista ha perso di valore da quando il Principe è scomparso, e in molti li ritengono responsabili di aver recato del dolore al consorte della regina. Ma non solo questo, il Principe Harry sarebbe gonfio di rimpianto per non aver rivisto il proprio nonno, che gli è sempre stato vicino, per l’ultima volta. Così rivela un insider: “Si sente profondamente in colpa per non essere stato lì a dirgli addio di persona“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Fu proprio Filippo a confortare Harry e William, quando 24 anni fa Lady Diana morì tragicamente in un incidente d’auto a Parigi.