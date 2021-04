Principe Filippo, spuntano FOTO inedite prima dei funerali. Commoventi

Nel giorno dei funerali del principe Filippo, sui social sono stati pubblicati numerosi scatti in suo ricordo. Foto inedite sono apparse sull’account ufficiale della royal family.

Tra meno di un’ora prenderanno il via i funerali del principe Filippo. Tutto è pronto per dare l’ultimo addio al Duca, mancato la scorsa settimana. E mentre l’attesa sale sui social appaiono immagini per omaggiare il marito della regina spentosi all’età di 99 anni.

In particolare sull’account ufficiale dei social della famiglia reale sono apparse foto inedite. Commovente è l’immagine della Regina e del coniuge sorridenti sul Cloyles. Una foto intima risalente al 2003. A questa si aggiungono le immagini del fidanzamento della coppia reale, del loro matrimonio e del loro 70 anniversario. Inoltre sono state pubblicate immagini della famiglia al completo.

Funerali del Principe Filippo: trasmessi in diretta

L’imminente cerimonia del funerale del Principe Filippo sarà trasmessa in live sul canale Youtube della famiglia reale. E non solo. In Italia, su Sky TG24, su Rai 1 e sul tg di Canale 5 sarà visibili. Il tutto si terrà a partire dale 14,40, ora italiana 15,30, presso il Castello di Windsor.

La bara del Principe sarà trasporta dal castello alla Cappella di San Giorgio. Proprio in questo tragitto, guidato dall’erede Carlo, è previsto un minuto di silenzio a livello nazionale. Per via della norme anticontagio, saranno solo trenta le persone presenti alla cerimonia. Si tratta principalmente di membri della famiglia reale. Su richiesta di Filippo la celebrazione non sarà un funerale di Stato. I partecipanti non indosseranno la divisa militare, come richiesto dalla Regina.

Sembra che William e Harry, i cui rapporto sono sempre gelidi, saranno lontani nella cappella. Tra loro si siederà il cugino Peter Phillips. Nella lista dei partecipante manca Meghan rimasta negli Stati Uniti per via della gravidanza.