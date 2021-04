Roberta Morise volta le spalle al pubblico che resta a bocca aperta – FOTO

Roberta Morise si offre ai suoi fan in un’insolita prospettiva che però non li ha lasciati per niente delusi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Essere sicuri dell’amore di propri fan e soprattutto della sua bellezza vuol dire ogni tanto lasciarsi andare anche un po’. È questo il caso di Roberta Morise che ha pensato bene di offrire ai suoi quasi cento mila follower che la venerano sul suo profilo Instagram una prospettiva non comune. La bella modella calabrese ha infatti deciso di condividere uno scatto in cui nasconde il suo incantevole viso in favore della sua sensuale schiena. Vestita soltanto con una salopette di jeans infatti si è lasciata ritrarre di spalle rendendo così il suo mediterraneo lato B protagonista assoluto della foto. Gli inconfondibili e lunghi capelli castani sono appositamente messi da parte per permettere ai fan di ammirare la pelle nuda della schiena con delle candide lenzuola a fare da location. Uno scatto che ha lasciato a bocca aperta il pubblico assolutamente ammaliato dalla grazie delle sue generose curve tipiche di una donna del sud.

LEGGI ANCHE -> Elisa Visari, sirena appena uscita dall’acqua, la FOTO è record di likes

Roberta Morise e il suo amore per Giulio Fratini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

LEGGI ANCHE -> Elodie e la farfallina. “Vi passa tutto” ed è subito virale – FOTO

È una storia iniziata da poco ma già ha tutti i presupposti giusti per confermarsi un amore vero e profondo. La relazione che Roberta Morise ha infatti iniziato da poco con l’imprenditore Giulio Fratini, nonostante la distanza, sembra procedere a gonfie vele. È stata la stessa showgirl nel corso di una recente intervista a raccontare come sia scoccata la scintilla fra i due. A quanto pare si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine arrivato grazie ad un’amica comune che, notando le possibili affinità, ha voluto vestire i panni di Cupido. La coppia si è quindi incontrata nei giardini intitolati al giornalista Indro Montanelli che si trovano a Milano e da lì non sono più riusciti a separarsi almeno con il pensiero.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Purtroppo i due vive in due città diverse, Roberta nel capoluogo lombardo e l’imprenditore a Firenze, eppure proprio questo sembra essere quel qualcosa in più che accende il motore. “Facciamo i fidanzatini a distanza – ha confessato la modella – sempre con la valigia pronta per i fine settimana, eppure è tutto magico“.