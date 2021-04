Rosa Di Grazia oggi è ospite di Verissimo e ci mostra in anteprima in suo outfit. La ballerina ha scelto un completo trendy con un pizzico di audacia

Rosa di Grazia è stata una dei grandi protagonisti di Amici di Maria De Filippi. La ballerina che ha vissuto il percorso nella scuola televisiva dall’inizio fino a metà del serale è amatissima dal pubblico. Lei è entrata nella prima puntata del talent, a settembre, ora è stata eliminata ma il suo seguito non si ferma.

Inaudito il suo successo anche se diverse volte è stata presa di mira dalla maestra Alessandra Celentano che l’ha accusata di non essere abbastanza talentuosa per poter meritare quel posto nella prestigiosa scuola. Tante le critiche nei suoi confronti ma lei è andava avanti a testa alta mostrando le sue doti.

Negli ultimi giorni ha subito alcune minacce di morte tramite i social, lei lo ha raccontato e non si è nascosta e proprio per questo Silvia Toffanin l’ha voluta tra i suoi ospiti. È stata bersaglio degli haters che nonostante la sua giovane età, solo 20 anni, si sono accaniti contro di lei che si è difesa spiegando di aver inseguito solo il suo sogno, quello di ballare.

Rosa Di Grazia, trendy con un pizzico di sensualità

Ospite di Verissimo oggi Rosa Di Grazia ci condivide le anticipazioni del suo look e del saluto che ha mandato durante le registrazioni ai telespettatori della trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

Invita tutti a seguirla nella sua prima apparizione televisiva dopo l’eliminazione ad Amici. “Non perdetevi oggi l’appuntamento, su canale 5 alle ore 17:00, con VERISSIMO! 🌹 Vi aspetto, restate sintonizzati ❤️” scrive a corredo del video che la mostra in grandissima forma.

Sembra serena la ballerina oltre che davvero trendy nell’outfit verde scuro che ha scelto per la puntata. Si tratta di un completo verde militare tempestato di fiori e farfalle colorate.

Cintura in vita, capelli sciolti e un paio di decolleté a punta. Ruota su sé stessa e manda un bacio a tutti. Rosa concede anche un’audace scollatura al suo pubblico. Come si suol dire per lei: buona la prima!