Nuovo scatto social per la bella schermitrice Rossella Fiamingo che si è mostrata sui social in abiti estivi per la promozione di alcuni gioielli milanesi

La 30enne catanese Rossella Fiamingo è tra le favorite alle prossime Olimpiadi di Tokyo da cui lei stessa sogna di tornare con due nuove medaglie, uno individuale e una con la squadra. La giovane ha vinto anche l’oro ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015 nella spada individuale e dopo tutti questi anni la pressione su di lei è tanta per far tornare l’Italia sul podio.

Rossella oltre ad allenarsi costantemente per le prossime gare, ha portato avanti anche l’università laureandosi in dietistica, ruolo che potrebbe tornarle utile quando deciderà di appendere la spada al chiodo e dedicarsi agli altri atleti come preparatrice in campo nutrizionale.

Rossella Fiamingo, influencer e sportiva. Seducente in rosso

La schermitrice Rossella Fiamingo si dedica quindi allo sport e allo studio ma trova anche il tempo di promuovere molti brand di abbigliamento e gioielli che la vogliono come volto sponsor dei loro prodotti. L’ultimo in ordine di tempo “LabOro Milano”, piccola azienda che si occupa di gioielli con pietre dure.

Rossella nello scatto indossa un top con le spalline abbassate e lo scollo a V profondo che mette in risalto il seno in modo molto generoso. È illuminata dalla luce del tramonto che oltre a far risplendere le gemme alle sue mani, ne accarezza i lineamenti del viso e le curve sinuose del corpo stretto nel corpetto stretto e in un paio di leggings neri.

Alle sue spalle vediamo due testi di moro, un simbolo della sue terra e delle sue origini così marcate verso la Sicilia, lei sorride felice e dona ai fan grande serenità d’animo, tanto che in poche ore riceve oltre 24mila like.