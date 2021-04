Verissimo, Rudy Zerbi e Arisa insieme? Lui rompe il silenzio sul loro rapporto. Nelle ultime settimane i due docenti di Amici sono sicuramente al centro dell’attenzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Rudy Zerbi è uno dei docenti più amati e odiati di Amici di Maria De Filippi. Insieme ad Alessandra Celentano oggi è stato ospite a Verissimo, dove ha avuto modo di fare con lei una lunga intervista riguardo gli allievi che fanno parte della loro squadra in questa edizione. E, ovviamente, non poteva mancare una domanda su Arisa, avversaria di Rudy ma… non solo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Rudy Zerbi parla del suo rapporto con Arisa: “Ci stiamo messaggiando”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Tra Arisa e Rudy, infatti, c’è così tanta competizione che da quando è cominciato il serale il loro è cominciato a sembrare quasi un flirt. Maria De Filippi in primis lo ha fatto notare spesso, ma anche in tanti sul web hanno cominciato a fare il tifo per questa coppia. A proposito di questo, Rudy ha avuto modo di chiarire cosa c’è tra loro proprio a Silvia Toffanin. “Stiamo ancora allo scambio di messaggi, ma c’è molta passione tra di noi” ci ha scherzato su.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I due docenti, infatti, sono stati ospiti insieme al Maurizio Costanzo Show questa settimana e proprio in questa occasione hanno avuto modo di cantare insieme per la prima volta da quando si sono conosciuti.