Rudy Zerby chi è? Carriera, moglie, figli dell’ospite di Verissimo

Ospite questo pomeriggio a Verissimo il professore di Amici, Rudy Zerbi: scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Rudy Zerbi è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo ma forse non tutti sanno che prima di approdare nel mondo dello spettacolo ha macinato anni di carriera in ambito musicale. Una passione che lo smuove fin da piccolo e che lo porta a fare esperienza dapprima come deejay e successivamente anche in radio. La sua grande occasione arriva quando entra a far parte del team della casa discografica Sony Music Italy, con la quale resterà per sedici anni diventandone anche presidente. Poi la svolta e la decisione di dedicarsi all’intrattenimento televisivo.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Maria De Filippi brutale: “Io me ne andrei”. Panico in studio

Carriera e vita privata di Rudy Zerbi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Emanuele Filiberto come i reali inglesi: “Non devono permettersi”

Una delle prime a credere nelle potenzialità di Rudy Zerbi è stata Maria De Filippi che l’ha voluto con sé nel talent di Amici. Dapprima come critico musicale e discografico in grado di poter aiutare gli allievi a essere lanciati sul mercato e successivamente come professore di canto, ruolo che svolge ancora oggi. Tanto pungente e apparentemente “perfido” quanto ironico e spigliato, il suo carattere unito alla sua competenza artistica lo porta a essere scelto come giudice di Italia’s Got Talent prima e di Tu Si Que Vales poi. Accanto a lui Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Avviata la carriera televisiva Rudy torna ad approcciare anche un ambito per nulla sconosciuto, quello radiofonico. Nel 2010 comincia la sua collaborazione con Radio Deejay, presso la quale condurrà negli anni a venire numerosi programmi pensati su misura per lui: da “Rudy Sunday” a “Megayay” fino a “Zerbinator“.

Una notizia che prese alla sprovvista il pubblico fu la rivelazione legata al padre di Rudy Zerbi. Quest’ultimo è infatti figlio del noto conduttore Davide Mengacci che alla sua nascita non lo riconobbe. Lo stesso Rudy venne informato di questo in età adulta quando la madre, durante un periodo di salute precaria, glielo confessò.

Zerbi è padre di ben quattro figli avuti con tre donne differenti. Tommaso e Luca, i suoi primogeniti, sono nati dal suo primo matrimonio avvenuto con una donna sconosciuta al grande pubblico di nome Simona. In seguito al divorzio il professore di Amici intraprese una relazione con Carlotta Miti, nipote del cantautore Gianni Morandi, dalla quale nacque Edoardo. Oggi è legato sentimentalmente a Maria Soledad Temporini e la coppia ha dato alla luce nel 2015 il suo quarto figlio, Leo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Questo pomeriggio Rudy Zerbi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ma non sarà da solo. Accanto a lui la collega e amica Alessandra Celentano, impegnata insieme a lui a guidare gli allievi di Amici nelle ultime puntate del serale.